El tiempo entre bocados

Los días que vuelvo tarde a casa suelo parar antes en el bar de la esquina a tomar una caña rápida, que suele venir acompañada de un cuenco de revuelto de frutos secos y demás porquerías sabrosas. Y como yo no suelo tener en casa nada de ese tipo de aperitivos poco saludables, pero muy apetecibles, seguramente diseñados con la ayuda del neuromarketing, devoro el cuenco antes incluso del primer trago de cerveza. Bueno, todo no, que siempre me dejo los cacahuetes, hacia los que muestro un sistemático rechazo. Incluso sabiendo que, de todo ese revoltillo, los cacahuetes son lo más sano, y hasta muy nutritivo, si no llevan sal. Y luego me bebo la cerveza.

Pero hay días que pido una segunda caña; son esos días en que siento que el mundo entero se ha portado muy mal conmigo, y divagando y divagando acabo asomado a ese acantilado de los sentimientos que es la barra del bar de la esquina. Lo importante del caso es que esa segunda caña, siempre viene sola. Y menos mal. Porque a falta de más porquerías y con más tiempo por delante, acabo por comerme también esos mismos cacahuetes que había despreciado con la primera caña, y que solo como cuando ya he satisfecho mi compulsión por las porquerías más apetecibles. Yo ya sabía que el tiempo suele obrar milagros. Y que, si algo es posible, por muy improbable que parezca, solo es cuestión de esperar el tiempo suficiente para que ocurra. A estas alturas, quedarán pocas personas que no hayan oído hablar de la moda ‘slow food’, o comida lenta, esa manera más racional y civilizada de comer, enemiga de esa otra alimentación compulsiva impulsada por nuestro cerebro irreflexivo y cultivada por una cultura urbana, tecnificada e hiperproductivista, en la que comer se ha convertido en poco más que una pérdida de tiempo. Como suele ocurrir con tanta frecuencia, la ciencia viene a apoyar algunas acti-tudes y conductas sociales asentadas culturalmente bajo la presión de la selección social y natural. Todos recordamos aquellos rituales en torno al almuerzo y la cena: preparar la mesa y sentarnos a comer toda la familia dedicando a ello un tiempo razonable. Eso ya sonará utópico a muchos, sobre todo los más jóvenes, que muy posiblemente comen cada uno en el trabajo y a la hora que puede y lo más rápido posible. Un equipo de investigación del Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano abordó en un ensayo clínico el efecto de extender la duración de las comidas familiares sobre la ingesta de frutas y verduras en los niños. Plantearon la hipótesis de que los niños comerán más frutas y más verduras cuando la comida en familia es más larga. También se analizó cuándo se comerían frutas y verduras adicionales y si las comidas más largas darían lugar a un mayor consumo de otros alimentos y bebidas. También se consideró la hipótesis de que unas comidas familiares más largas contribuyen a crear una atmósfera más positiva a la hora de comer, al tiempo que reducen las cantidades consumidas y aumentan la saciedad, lo que a su vez conduce a una menor ingesta de postres. Los resultados del ensayo mostraron que los niños comen una cantidad significativamente mayor de frutas y verduras, cuando la duración de la comida es de 30 minutos en lugar de 20. Con solo diez minutos más, en promedio, comieron alrededor de 100 gramos más de frutas y verduras, equivalente a una de la 5 piezas diarias recomendadas. Pero, además de ese aumento en el consumo de comida sana, observaron un consumo más lento de los alimentos, cuando los participantes eran conscientes de que disponían de más tiempo; además, se consumieron más verduras ya desde el inicio de la comida, y la cantidad total de alimentos consumidos, incluido un postre adicional, no fue mayor, aunque dispusiesen de más tiempo para comer. Dedicar a la comida su tiempo tiene todos esos beneficios para la dieta. Y si se hace además en un grupo bien avenido, tendrá un beneficio también para la mente. Parece que aumentar el tiempo entre bocados es una buena estrategia para alargar la vida. * Profesor de la UCO