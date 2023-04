Leer, pensar y vivir

No dejes para mañana, lo que puedas leer hoy. El Día del Libro que celebramos no es solamente una llamada comercial para estimular las ventas fomentado por las editoriales del gremio, ni tampoco un acto de memoria histórica para recordar por algunos nostálgicos el fallecimiento en 1616 de Miguel de Cervantes, Garcilaso de la Vega o de William Shakespeare. Sino que mucho más allá, nos sirve para reivindicar el valor de la lectura y el poder de la palabra como signo diferencial del género humano, no para vencer los silencios, sino para ganar a los ruidos. Para llenar nuestro pequeño mundo de historias y contenidos, de reflexiones y argumentos, de experiencias y conocimientos compartidos que formulen y definan nuestro propio criterio y opciones frente al mundo ensordecedor de los ruidos, del pensamiento único y lo políticamente correcto, de la propaganda interesada, de los bulos, de los dogmatismos y las modas pasajeras que la lectura amortigua y cuestiona.

Leer nos sirve para construir muchos mundos en el que situar nuestra pequeña historia existencial; para imaginar otras posibilidades y metas que soñar y alcanzar, para dudar y neutralizar miedos y prejuicios, para aprender y entender otras realidades, para cuestionar nuestra ignorancia y humillar nuestra soberbia. Lo más importante que jamás me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer, fueron las palabras del premio nobel Vargas Llosa. Como indica Emilio Lledó, «el ser se hace humano por las palabras que es capaz de entender, de sentir y de comunicar». La lectura nos acerca a la civilización y nos aleja de la barbarie. Es verdad que se lee menos. Gana adeptos la filosofía del ‘carpe diem’, de «vive el momento» y «haz lo que quieras», lo que tu cuerpo te pida. Trampa que resulta sugerente, pero engañosa. No somos solamente biología, también somos biografía. No somos sólo naturaleza, también somos historia. Me gusta la definición del libro del filósofo José Manuel Valle, como la ocurrencia que tuvo la especie humana para evitar la desmemoria de las ocurrencias que se le iban ocurriendo. La historia de la humanidad, señala el autor de la obra ‘Leer, para sentir mejor’, es la liza permanente de qué inventar para impedir que la experiencia adquirida se diluyera con el advenimiento de la muerte, para sortear la disolución de saberes, sentires, experiencias, prácticas, técnicas, lenguajes. Leer hilvana nuestro mundo con otros porque es una manera de escuchar la otredad, indica el profesor bilbaíno. Mucho se habla de la brecha digital por razones generacionales de edad, o por posibilidades económicas. Pero la verdadera brecha es la de quienes leen, frente a los que no. De poco sirve tener a golpe de clic mucha información en un pantallazo, si nuestro vocabulario es tan deficiente como nuestra estructura gramatical y orden expositivo, si los contenidos que alcanzamos se hacen ininteligibles. Dicen que la lectura es para la mente lo que el ejercicio para el cuerpo. Por eso hay que practicarla todos los días, para multiplicar la vida, desde una buena lectura comprensiva y crítica, que sea inquieta y buscona, ávida de conocer más, de manifestarse mejor, de contrastarse. El Día del Libro se convierte así, por contrapartida, en el día de la lectura. Y recordemos en las vísperas de esta jornada, cuando la libertad está amenazada en tantos frentes económicos y de poder y hay que defenderla detrás de esquina, al pie de todas las causas, enarbolarla como meta pero también como camino para no dar un paso ni al lado ni atrás, las palabras del viejo profesor alcalde de Madrid, Tierno Galván: más libros, más libres. La historia nos ha enseñado que cuando se comienza quemando los libros se continúa quemando a los hombres. Que cuando se censura y modifica el relato se pervierte la verdad y se camina hacia el abismo. ** Abogado y mediador