Tiempo isla

Hace unos días tendría que haber pasado la mañana celebrando un largo juicio, de esos que tardan años en ir formándose, y que durante esos mismos años aparecen y desaparecen de la cabeza de los abogados como una marea: tal vez podría decir esto, tengo que repasar aquel folio, debo preguntar tal cosa a este testigo. El juicio se suspendió, avisándonos muy cortésmente el día de antes a las partes, lo que es de agradecer; y habrá que celebrarlo en el futuro. En posponer estas batallas hay una mezcla de alivio (de repente mi día deshizo sus nudos y no consistió en una interminable noche en vela releyendo la causa y la jurisprudencia) y frustración, porque habrá que repetir estudio y obsesión, y perder el músculo actual. Pero me interesa escribir de un efecto muy particular, que consiste en que de pronto las horas que iban a ser un juicio, o preparación de un juicio, quedaron liberadas.

Mi costumbre es respetar la fuga de esas horas, no apresarlas de nuevo. Es el tiempo de los juicios suspendidos, que queda vacío; y el del resto del día de un examen (¿qué hacer? ¿Estudiar para el próximo o dejar morir las horas que queden, y empezar al siguiente?), el de la llegada al destino en un viaje (¿hay que tomar la ciudad al asalto o dejar pasar el tiempo en la comodidad del hotel?), el momento de haber visto una película en el cine (¿es razonable ver otra al volver a casa?), el de asistir al funeral de alguien próximo (¿qué hacer cargado de esa negrura, de ese peso amargo?). Hay cosas limpias de sobreponer, normalmente: los libros. Otras más lodosas: los amores. Los libros que son como amores casi te quitan de leer por una temporada, hay que guardarles el luto siquiera por el tiempo que han formado parte de tu vida, a veces semanas. A ‘Un buen partido’, de Vikram Seth, que es como ‘Guerra y Paz’ pero en la India, le guardé su buena semana larga de respeto. Tampoco se termina, pienso, ‘Breaking Bad’ y se pone uno con otra cosa el mismo día.

De estudiante, organizaba en época de exámenes el calendario para dejarme unos tres días libres antes de empezar a estudiar. Los dedicaba a hartarme de todo lo que pudiera serme una tentación después, no tener ningún libro o juego o película pendientes. No puede encerrarse uno a trabajar seriamente en algo con ganas de leer otra cosa como no puede uno ir a comprar comida con hambre. En la vida que me ha sido dada, de constantes plazos y señalamientos y fechas de entrega y calendarios académicos de milagrosa precisión; no es tan fácil agrupar los días de oasis. Pero por una cuestión de elemental dignidad profesional, si una hora se desencadena y escapa, no hay que echarle los perros, no hay que asaetearla, no hay que buscarla como un gurú del ‘coaching’ o un vendemotos de Instagram: hay que sentarse tranquilo, y observar como se pierde en la distancia.

*Abogado