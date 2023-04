La verdad, no sé por qué la gente se pasa la vida protestando, con lo bien que estamos en España. Si todo el mundo mirase la realidad desde mí mismo, tal como yo la miro en cada cosa, verían que España es el país más próspero y feliz del mundo. Pongo mis ejemplos: Si me conservo sano y no necesito un médico, ¿por qué tengo que creer que está mal la Sanidad? Mis hijos están bien situados y no tengo ninguno deficiente, ¿por qué debo empeñarme en comentar que está mal la Educación? Nunca leo un libro, ¿esto significa que está mal la Cultura? No pago hipoteca, ¿por qué tengo que protestar de lo mal que están los bancos? Tengo un piso confortable, ¿quién quiere convencerme de que hay problemas de vivienda? Tengo mi buena paga de jubilación, tan merecida, ¿por qué tengo que criticar lo mal que están los jubilados? Puedo pagar toda el agua que yo quiera consumir, y no poseo campo ni me dedico a ello, ¿quién dice que tengo que inventarme problemas de sequía? No tengo coche ni me gustan los viajes, ¿por qué sólo escucho lo mal que están las carreteras, los transportes y el precio de la gasolina? No tengo un bosque ni nunca lo he tenido, ¿en qué puede perjudicarme que haya un incendio? No me meto en ningún pleito, ¿por qué tengo que creer esas noticias de lo mal que están los juzgados? ¿Quién dice que funcionan mal los servicios públicos si yo no tengo que hacer ninguna cola ni llamar a ningún teléfono para solicitar información o pedir cita? Si yo puedo comer lo que me apetezca, ¿en qué se basan tantos como hablan de esas colas del hambre, del frío y de la ropa? Soy hombre y además viejo, ¿por qué tengo que estar asustado por la violencia contra la mujer? Y, sobre todo, me lo pregunto y me lo pregunto, y no consigo hallar respuesta: ¿por qué tiene la gente que hablar de oídas?, ¿por qué no somos felices con las pequeñas cosas?, ¿por qué no reflexionamos como Kennedy, y en vez de exigirle a nuestro país lo que puede hacer por nosotros, no buscamos lo que cada cual puede hacer por España? ¿Tan difícil es comprender mis reflexiones? O al menos, ¿por qué no nos ponemos todos en modo de silencio? Está claro que si todo el mundo pensase en España como yo la pienso, ninguno tendríamos ningún problema en comunidad. Es así de sencillo. No sé cómo nadie más lo ve.

*Escritor