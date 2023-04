Se nos va el mandato municipal y los baches en Córdoba siguen siendo uno de los problemas más comunes y persistentes junto con el secular mal estado del asfalto en las calles y carreteras que atraviesan y circundan la ciudad. Los conductores y peatones sufrimos por igual las consecuencias de estos baches, que siguen dañando a nuestros vehículos y causando lesiones a los ciudadanos. Es sorprendente que en pleno siglo XXI, y en una ciudad Patrimonio de la Humanidad, siga persistiendo este problema. Es obvio que algunos gobiernos locales han tomado medidas para abordar la cuestión, pero la realidad deja patente que se necesita más acción para solucionarla de una vez por todas. Además, el perjuicio del mal estado de calles y aceras no sólo dificulta el acceso a los servicios públicos, sino que incide directamente sobre las oportunidades económicas de la ciudad, ya que pueden disuadir a los negocios de establecerse en esas áreas afectadas. Se supone que, a través de nuestros impuestos, se están recaudando fondos para financiar estas reparaciones y mejoras. Sin embargo, es importante que estos recursos se utilicen de manera efectiva y eficiente para garantizar que los ciudadanos veamos una mejora real y duradera en nuestras comunidades, cosa que hasta la fecha no se ve. Por supuesto, los ciudadanos debemos de involucrarnos en este esfuerzo. Por ejemplo, informando como residentes locales y a través de las asociaciones de vecinos a las autoridades sobre los baches y el mal estado del asfalto en sus calles y carreteras. Esta actitud no solo es una manera de presionar, sino de trabajar juntos para que las autoridades tomen medidas para abordar el problema. Es definitiva, es un esfuerzo entre los ciudadanos y el gobierno local para conseguir lo que todos queremos: una Córdoba más segura y próspera.

*Mediador y coach