Tienen las palabras un elemento común con las balas: necesitan un resorte para espolearlas. Y al igual que una bala no es nada sin la velocidad, la palabra es estéril si se descontextualiza. Váyanse a México, a comprobar los mil virajes del vocablo «madre»; otro tanto de lo mismo con el «huevo» en Perú. Aquí, para un alumno del Instituto Cervantes, la primera aproximación al concepto «señorito» tendría un marchamo inofensivo, quizá asociándola con la traducción española de El Principito de Saint-Exupéry; ajenos los guiris a la carga de profundidad de esta metonimia de poder que se consolidó con el caciquismo y los desquites de la Mano Negra.

La crítica política va ínsita en el cargo, pero Moreno Bonilla ha digerido bastante mal el cruel y acaso excesivo calificativo de la ministra Rivera: señorito andaluz. El resorte ha sido tocar a rebato con las banderías, levantando la voz por el hartazgo de los tópicos despreciativos a lo andaluz, en la coincidencia de posarse en la misma esquinita, como ese humor malaje de la televisión catalana metiéndose con la Virgen del Rocío, sin tener agallas de hacerlo con la Moreneta o amagar con cualquier rocecito al Islam. Sin embargo, señoritos aparte, la ampliación de los regadíos en los aledaños de Doñana ha sido un despropósito. No digamos que a Bonilla se le han retrasado a abril los idus de marzo, pero sí se ha erosionado esa imagen de líder empático que no se asociaba a sahumerios, sino a cañas con querencias a Cruzcampo.

¿Que la oposición se ha levantado de su letargo? Obvio, así se las ponían a Fernando VII. Doñana es la joya de la corona, no solo de la comunidad autónoma, sino casi el referente medioambiental más exportable de España. Y junto a la nidificación de aves migratorias, también se crea en este desaguisado un efecto mariposa, con la Unión Europea advirtiendo de severas sanciones, lo que acerca las evocaciones de Bolsonaro con la Amazonia. No puede seguirse en este erre que erre por un puñado de freseros votos, porque la reputación ecológica de Doñana se hace extensiva a todo el agro andaluz y a su valoración en el mercado europeo. Parangonando a aquellas campañas americanas de Clinton y Bush senior, no es la economía, sino el agua, estúpidos. Las encarnizadas acciones y dejaciones de las administraciones han parecido las discusiones del Frente Judaico Popular de La vida de Brian, pero eso no es excusa para aplicar el rodillo en el Parlamento andaluz para sacar agua de la nada. El agua es muy barata, y habría que revertir la denuncia social de Sorolla cuando sarcásticamente clamaba en una de sus más célebres pinturas por la carestía del pescado.

Si vas a Aguascalientes, la población lanzadera para visitar Machu Picchu, te toparás en los pretiles de un feraz arroyo azulejos que indican la cooperación escandinava para conservar ese idílico paisaje. Si Doñana es de todos, no está mal reforzar la demanda de inversiones para que este enclave extraordinario no se evapore como otro mar de Aral. Pero de nada valen esas inversiones si nos empeñamos en esquilmar los últimos acuíferos por una querencia electoral. Son tan gelatinosas la verdad y la razón que escapan a argumentos democráticos, pero que la Comisión Europea, la comunidad científica e incluso la Unesco vituperen esta iniciativa del Gobierno andaluz son argumentos suficientes para hacerse más sabios con la rectificación. Uno de los grandes logros del Plan Doñana fue la recuperación de los linces. Esperemos que ahora no se fomente un programa de recuperación de los señoritos.

** Licenciado en Derecho. Graduado en Ciencias Ambientales. Escritor