Algunos recordarán ese viejo chiste en el que unas monjas sufren un robo en el convento y, cuando llega la Policía a tomarles declaración, la más anciana no cesa de repetir «y nos querían envenenar». Cuando le preguntan a qué se refiere, contesta: «Es que dijeron que además nos iban a echar unos polvos». A los habitantes de la zona norte de la provincia pareciera que las administraciones quieran también envenenarnos, si no por el expeditivo método de esos u otra clase de polvos, por el del agua contaminada. ¿Exageración? En absoluto. Los ciudadanos, en un último resquicio de confianza (ahora vemos que infundada) en la Administración, pensábamos que cuando se hizo el trasvase desde La Colada a Sierra Boyera para abastecer a los ochenta mil habitantes de los veinticuatro pueblos del norte se habrían analizado las aguas, ya que se habló de que recibía vertidos de origen animal e incluso se prohibió el baño y el uso turístico que se había previsto. Pues no. No estaban analizadas. Y, si lo estaban, no se dejó claro este extremo. El caso es que más de setenta millares de personas de la provincia vienen, desde hace más de dos semanas, usando el agua para sus necesidades domésticas, e incluso, quien no haya podido pagarse la compra de agua mineral, también para beberla. El agua sale del grifo, desde el principio, con un fuerte olor químico y un sospechoso color amarillento. Nadie ha dado ninguna explicación al respecto. ¿La han pedido los alcaldes? Al menos no ha trascendido, andarán ocupados en las elecciones para seguir en el sillón. Ayer lunes, la Junta acaba de prohibir el consumo del agua de La Colada, es decir, ha permitido en todo este tiempo que se siga consumiendo. ¿Interés electoral para perjudicar al Gobierno central, que es quien ha hecho la obra, tergiversando o exagerando los resultados de los análisis? ¿Real interpretación de los mismos e interés por preservar la salud? Cualquiera sabe ya. El resultado es, de nuevo, la mala imagen que se llevan todos como chapuceros, arribistas, indocumentados y aprovechateguis. Dedicados al politiqueo, no a la política, que es el arte de resolver problemas. Y ahora, ¿qué?

* Escritor @ADiazVillasenor