El «testimonio pascual» exige hoy nadar contracorriente

Un gran poeta y creyente británico del siglo pasado, T. S. Eliot, escribió tres versos que dicen más que libros enteros: «En un mundo de fugitivos, el que tome la dirección contraria pasará por desertor». Vivimos tiempos desencantados con el presente. Tanto, que el interés ensayístico o filosófico-político se ha centrado en analizar el pasado o en reivindicar el futuro. Durante los últimos años se han venido publicando libros sobre la necesidad de recuperar ciertas cosas del pasado que no deberíamos haber perdido, o bien de abandonarnos a unos avances tecnológicos que prometen un horizonte carente de dolor, enfermedades, e incluso de muerte. El presente parece que quema los pies como la arena de la playa en verano. Poco a poco, comienzan a alzarse voces con el mismo tono de las palabras de Eliot, como aquellas palabras del cardenal Robert Sarah, a un grupo de jóvenes universitarios: «¡Sed de los que toman la dirección contraria! ¡Atreveos a ir contracorriente! ¡Combatid toda ley «contra la naturaleza» que quieren imponeros, rechazad cualquier ley contraria a la vida, a la familia!». Los cristianos viven el «tiempo de Pascua», que es tiempo de alegría, de «apariciones del Resucitado», pero sobre todo, de misericordia y de perdón. San Juan Pablo II, en el Jubileo del año 2000, estableció que este segundo domingo estaría dedicado a la Divina Misericordia. Fue un buen acierto, sin duda, inspirado por el Espíritu Santo. Este domingo nos invita a retomar con fuerza la gracia que viene de la misericordia de Dios. El Evangelio que se proclama hoy en las eucaristías relata la aparición de Cristo resucitado a los discípulos reunidos en el cenáculo. Escribe san Juan que Jesús, después de haberles saludado, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados». El papa Francisco comenta la escena y nos dice: «He aquí el sentido de la misericordia que se presenta justo en el día de la resurrección de Jesús como perdón de los pecados. La primera misión que Jesús resucitado transmite a su Iglesia es su propia misión, es decir, anunciar a todos el perdón. Esta es su primera tarea. Este signo visible de su misericordia lleva consigo la paz del corazón y la alegría del encuentro renovado con el Señor». Este «tiempo pascual» nos ofrece, no sólo a los cristianos, sino a todas las personas de buena voluntad, el gran mensaje del cristianismo: «Porque creemos en el Señor de la vida, por eso creemos en que la muerte no es el final». Todo lo contrario, la muerte es el comienzo. Porque el momento de la muerte es el momento de la transformación de una forma de existencia, siempre limitada y cargada de penalidades, a otra forma de existencia, que sacia todo posible deseo y toda ilusión por más imaginaria que se nos antoje. Por eso, Benedicto XVI, poco antes de morir, nos dejó estas bellísimas palabras: «No me preparo para un final, me preparo para un Encuentro».

Según el relato evangélico, el encuentro con el resucitado transforma de raíz a los discípulos. Jesús no se queja ni de la traición de Judas, ni del abandono cobarde de los demás apóstoles, ni de las negaciones de Pedro. Todo lo contrario. Jesús le demanda su cariño permanente y hasta le encarga que apaciente su rebaño. Jesús les ofrece de nuevo a todos su confianza: su infidelidad queda curada por el perdón; pueden iniciar una vida nueva. Con Jesús todo es posible. Es tanta su alegría, que no se lo pueden creer. Jesús les infunde aliento y los libera de la tristeza, de la cobardía y de los miedos que les paralizan. El poeta Eliot nos hablaba de «un mundo de fugitivos», y el momento actual nos presenta a las multitudes «de acá para allá», quizás movidas por las ansias irrefrenables del «carpe diem», de «atrapar cada momento» en el disfrute inmediato. Olga Ruiz, periodista, directora de Telva, puntualiza con acierto esta nueva «movida», con este mensaje clarividente: «Una vida sin planes, una vida sin compromisos, el carpe diem, me parece un gran fraude. Estaré mayor». Llevas razón, Olga. Sería una pena que alguien te colocara, siguiendo la imagen del poeta, el título de «desertora». Pero serán miles los que aplaudirán la belleza de tu audacia: «Nadar contracorriente». ** Sacerdote y periodista