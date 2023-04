El áspero cuchillo

Hace cuatro años comentó Antonio Banderas su impresión de que en 1985 Franco llevaba mucho más tiempo muerto que ahora. Y se aplica al presente, aunque el tsunami guerracivilista se haya rebajado momentáneamente. Nos ha quedado el odio incrustado en la piel: un rencor tribal, una especie de áspero cuchillo para diseccionarlo todo. Lo hemos visto esta semana con la muerte de Sánchez Dragó, que ha sido un escritor valioso y, especialmente, uno de los grandes periodistas culturales de los últimos cuarenta años. Alguna gente se ha lanzado al cuello del cadáver en un festín de sangre, como pitbulls sedientos. Lo estaban esperando, como esperan a tantos. Por supuesto que conozco las acusaciones de pedofilia contra él. Pero mantengo, a pesar de los tiempos, dos buenas costumbres: defender la presunción de inocencia y distinguir entre obra literaria, con su fabulación, y existencia real. Supongo que en el mundo que censura los clásicos infantiles, corrige a Agatha Christie por usar expresiones usuales en su tiempo y a Astérix y a Tintín por hilar frases que hieren las epidérmicas sensibilidades de hoy, mientras en algunos institutos de Estados Unidos se hacen hogueras con ejemplares de la ‘Odisea’ porque Ulises fue muy malo, engañando a su mujer con Circe, defender la presunción de inocencia y separar la literatura de la vida me convierte en un monstruo. Pero he elegido la libertad ante el sometimiento, y también mantengo una tercera gran costumbre: la de pensar por mí mismo, sin dejar que otros me orienten sobre lo que debo hacer, soñar, decidir y desear.

Recuerdo, hace unas semanas, cuando Irene Montero nos iluminó advirtiendo que «va a tocar hablar del placer sexual de las mujeres y del deseo sexual de las mujeres de 50 años». Escuchando este tipo de hallazgos discursivos, tan frecuentes, uno se pregunta con qué hombres han andado algunas, porque el deseo sexual de las mujeres y su manera de expresarlo, con 50 años o con 25, forma parte de la compleja trama de realidad en la que hemos vivido, amado y sufrido, en la que hemos escrito, desde siempre; pero algunas parece que tienen que airear el descubrimiento de la luz eléctrica justo cuando tenemos que ajustarnos a la factura de la luz. Porque hay algo más ahí: la intención de dirigirnos en nuestra intimidad, como también ha ocurrido con la ley del sólo sí es sí. Hemos tenido que llegar a los 1.000 agresores sexuales beneficiados por esta ley precaria, para que ahora ya se admita que necesita modificaciones, cuando hasta hace poco se cargaba la culpa de las rebajas de las penas en la supuesta tendencia machista de los jueces. Por cierto: gran parte de ellos, en la jurisdicción penal, mujeres. Claro que hay que defender a las víctimas de la lacra de las violaciones; pero si se demuestra que en una ley --que sigue vigente-- nos ha salido el tiro por la culata, en lugar de echar la culpa a otros, corrígela antes. Pero aquí el asunto es que se nos quiere dirigir, se nos quiere orquestar entre las sábanas. Se nos quiere decir cómo pensar. Se nos quiere orientar en nuestra forma de entender el amor. Claro que hay intimidades, pensamientos y amores tóxicos: pero cualquiera que frecuente la vida real o la lectura sabe bien que no son privativos de la mente masculina, ni de la femenina, sino de la condición humana. Y personajes odiosos y terribles, manipuladores de sonrisa blanda y gesto interior duro, gente que trastea con sus hijos sólo por su interés, los hay y los va a haber siempre, hombres y mujeres, en la literatura y en esta dura vida. Con esta marejada de censura, corrección política y pensamiento woke, desde una categorización de lo que podemos decir y escribir, y lo que no, nos estamos dejando atrás demasiados detalles. Y la verdad, o la porción de verdad que todavía podamos rescatar de cada día, ya sea analizando los delitos sexuales contra las mujeres, el acoso infantil o las complejidades de la guerra civil, sólo está latiendo en los matices. Claro que la vida es más sencilla dentro de una trinchera: mis dogmas son míos, y los mantendré frente a cualquier razonamiento. Pero eso nunca ha sido el pensamiento libre, por más que sea tan fácil digerir desde ahí. Sacamos ahora cualquier tema no para tratar de entendernos, ni escuchar al otro, sino para seguir reproduciendo las mismas estructuras de trinchera que dividen no sólo la actualidad, sino la vida, en dos. El cuchillo que corta nuestra realidad se está volviendo demasiado áspero, y los fantasmas que evoca son terribles. * Escritor