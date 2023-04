Ante el ruido y la furia de la realidad, la aventura del libro sigue siendo nuestro recogimiento. Abrimos la ventana hacia la tarde, las cortinas se inflan como ropa tendida. Escuchamos un rumor de calle, nos sentamos y abrimos nuestro libro. Mientras tanto la vida sigue fuera. Mientras tanto, el mundo alcanza nuevas extensiones, voces y honduras dentro de nuestra vista. Distinguimos el vuelo de palabras mientras huyen los pájaros del frío. Escrutamos a nuestro alrededor buscando las esquirlas que hemos ido dejando en el camino. La vida nos desgasta, nos angosta. Es natural que vayamos dejando nuestra propia ruina a la intemperie. Pero además de escombros, hay una luz de fuego al declinar el día, esa última llama que parece alcanzar la hondura de los cielos, saliendo desde el mar del gran silencio. Es el momento en que la luz del libro también se queda dentro de nosotros. Ya no hay griterío, y no hay fragmentación: entramos en un mundo que también nos espera y que nos nombra, que vamos configurando en nuestro pensamiento. Países, continentes. Amores que vivieron entre tiempos, hijos que encontraron a sus padres. Novelas y poesía. Creo que las pantallas nos están alejando de todo eso, abismándonos en una falsa sensación de pertenencia al grupo, de una comunidad en la que no estamos solos. Pero sí estamos solos, radicalmente solos: eso es lo que aprendemos al vivir. Cada uno con su herida, cada uno con su luz. Leer es una forma de encontrarnos, de abrazar a otro hombre, a una mujer que arma en su escritura la voz de un sentimiento. Esta semana ha sido el día del beso. También el beso es literatura: un microcuento o un micropoema. Algo que se avecina, algo que se espera o se despide. Cuando no sé dónde mirar, escojo un libro. Cuando no sé dónde estoy, encuentro mi respuesta en unas líneas de alguien que me habla sin exigirme un like. Aspirar el aroma del papel y nombrar otros mundos con sus eternidades. Proteger la lectura como revolución.

* Escritor