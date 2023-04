Francisco, Évole y olé

Enfrentarse a una corrida de Victorino no debe ser nada comparado con la última encerrona (buscada y pactada) del papa Francisco, en formato documental y de nuevo junto a Jordi Évole, esta vez en la dirección al alimón con Màrius Sánchez. Se trata del documental Amén. Francisco responde estrenado a bombo y platillo en un canal otrora de princesas y personajes de animación y que hoy toca todos los palos en la pequeña pantalla.

Situación: un grupo de diez jóvenes, cuidadosamente seleccionados de distintas nacionalidades, se reúne en Roma junto al Papa para rodar un documental-entrevista. Hasta ahí todo bien, pero llegan los momentos esperables: pederastia en la Iglesia, sacerdocio femenino, aborto y otros temas controvertidos que dieron lugar a situaciones realmente tensas entre lo políticamente correcto y lo doctrinal.

Todos reciben al Papa con besos y abrazos reverenciales. Este se sienta con mucha dificultad, debido a sus problemas de rodilla, y comienzan las intervenciones de los jóvenes. Francisco aprovecha de manera muy inteligente las primeras preguntas para desplegar todo el arsenal pastoral de Evangelii gaudium, el proyecto teológico, social y político de su pontificado: salir a las periferias, no acomodarse, presentar una Iglesia que no rechaza a nadie, asumir el pasado, ser coherentes, y un titular: una Iglesia sin testimonio está muerta y siempre está necesitada de reforma. El tercio de varas finaliza saludando desde los medios.

Los jóvenes participantes fueron elegidos de entre las más variopintas sensibilidades mostrando problemáticas y situaciones tan dispares como de actualidad: dos personas LGTBI, un chico abusado por un docente católico, una joven madre creadora de contenidos pornográficos, una adolescente perteneciente a una comunidad de Kiko Argüello o una chica que había sufrido racismo, por citar algunos. Comienzan así a desfilar los temas más escabrosos y es cuando Francisco tiene que fajarse muleta en mano.

En relación al aborto pidió a los sacerdotes que no riñan y escuchen más, que no pregunten mucho y que sean misericordiosos... casi nada. Pide que no se deje sola a la mujer, que se le acompañe, pero dejando claro que ello no justifica el asesinato de no nacidos. Y dejó esta frase para la reflexión: "¿Es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema?".

Pero, sin duda, el momento más difícil fue estar cara a cara con un chico que había recibido abusos por parte de un docente de un colegio católico. Fue tal el trance que puso al Papa en la tesitura de tener que comprometerse a reabrir el caso. Una vez superada la tensa situación se encontró contra las tablas en el debate sobre el sacerdocio femenino, que dejó muecas de descontento entre los presentes por la complejidad de una explicación teológica que no convenció a nadie.

Terminó con un discurso muy "bergoglista" y esperanzador recomendando a los jóvenes que se dejen zarandear por el Señor y acompañar en los momentos difíciles, que no se esclavicen a ninguna ideología. Quiso también dar la puntilla con tres frases de las que llegan hondo, especialidad de la casa: "La vida es linda, hay que esperar que dé sus frutos", "la fraternidad no se negocia" y "la esperanza nunca defrauda". En definitiva, un Francisco muy al estilo Manolete: serio, con mano firme y guante de terciopelo, zarandeado por los tendidos, pero valiente y sin arrugarse. ¡Bravo, maestro!

* Profesor del colegio Trinitarios