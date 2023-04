Una cata ‘in memoriam’ de Ginés Liébana

La XXXVIII Cata del Vino de Montilla-Moriles está dedicada a ese polifacético cordobés de adopción (la ciudad lo nombró hijo adoptivo en 2008), que nos dejó el 31 de diciembre del pasado año, llamado Ginés Liébana. Con él se nos fue el último representante del Grupo Cántico, en el que participó junto a Ricardo Molina, Juan Bernier, Pablo García Baena, Julio Aumente y Mario López.

Natural de Torredonjimeno, se traslada a Córdoba, haciendo sus primeros pinitos en la Escuela de Artes y Oficios, desde donde viaja por todo el mundo: París (donde conoce a Picasso, a Dalí y a otros muchos pintores), Río de Janeiro, Suiza, Lisboa o Venecia. En los años sesenta fija su residencia en Madrid, donde permaneció dedicado plenamente a la pintura (dibujos de ángeles, retratos y cuadros fantásticos) y la literatura (poesía y narrativa), ambas de índole surrealista, mágicas y simbólicas, en las que reflejaba toda su sensibilidad andaluza, intensa, ritual y sensual. En 2005 recibió la Medalla de Oro de Bellas Artes por su trayectoria y en 2011, la Medalla de Andalucía.

Sin duda, ha sido un magnífico embajador de nuestros vinos de Montilla-Moriles. Lo recuerdo en Bodegas Campos, junto al añorado Paco Campos, copa en mano, mirada de pícaro y amigable conversación. En 2003, una obra suya sirvió para ilustrar el sello de Correos y que, con un valor de 26 céntimos de euro, representaba a San Rafael como su «Custodio». El 5 de septiembre de 2010 recibió, en el patio de la Casa del Inca de Montilla, las llaves como capataz de honor de la Fiesta de la Vendimia, relevando a nuestro Premio Príncipe de Asturias, Pablo García Baena. De la Fiesta comentó que hay «algo de la tradición que existe en Andalucía de mezclar lo pagano con lo religioso. Eso es algo bello». En 2011 llevó a cabo el cartel de la Cata del Vino de ese año, e, incluso, una de nuestras joyas enológicas lleva su nombre: Toro Albalá Don P.X. Ginés Liébana 1937.

Según sus propias palabras, «son varios y veteranos los motivos que me han vinculado al vino, pontífice de las bodegas de este emporio de viñas», que cuenta con un «chispeante punto alquímico e histórico linaje» y «provoca una variedad de sensaciones en las que incluyo una nostalgia del paraíso y un no sé qué de ensimisme que conmueve por su ligereza. Por ello, su pálida presencia pone pleito a la aurora». Para el artista, «es mucho lo que yo debo en mi formación estética a ese conjunto de hálitos sensibles que el vino de Montilla-Moriles me inspira».

Ginés hubiera disfrutado este año con la Cata, debido a su ubicación en el Coso de los Califas, ya que era un enamorado de los toros, siempre a su estilo. Hace un par de años, fue el protagonista de un número de la revista ‘Boletín de Loterías y Toros’, sin duda una joya y donde desplegó su particular visión de la tauromaquia. Todas ellas inéditas, con sus ángeles toreros y banderilleros en acuarelas, guaches y collages, elaboradas a sus 100 años.

Tal y como puede comprobarse, esta nueva edición de la cata vuelve a enlazar nuestras señas de identidad, que forman parte de nuestro ADN: la cultura, con el homenaje a Ginés; los toros y los productos de Montilla-Moriles. Ahora bien, sin olvidar que es, ante todo, un lugar de encuentro donde todos nos reunimos en presencia del vino. Y es que, cordobeses y foráneos, nos convertimos en sus mejores embajadores y prescriptores.

Y, para finalizar, el ruego de siempre. Cuando la Cata cierre sus puertas no debe acabar el interés por los vinos de Montilla-Moriles. La mejor ocasión para recordar los buenos momentos vividos en la misma es siempre con una buena copa en la mano. Es el mejor homenaje a esas 7.000 familias que viven y trabajan porque este producto excepcional nos acompañe y siempre nos haga disfrutar de un algo especial.

* Presidente del Consejo Regulador Montilla-Moriles