Con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina y los candidatos ya elegidos, ahora es el turno de despejar la incógnita de quiénes acompañarán a los alcaldables en las listas. El PP, como casi siempre, gana la batalla del marketing, marca la agenda y los tiempos y hace de esta formalidad todo un espectáculo al más puro estilo futbolístico, con José María Bellido anunciando sus fichajes a través de sus redes sociales a cuentagotas y generando una expectación que no sería tal si se optara por otros formatos tradicionales.

Hay que decir que Bellido no es el primero que lo hace. Ni incorporar fichajes a las listas electorales ni anunciarlos a través de las redes. Fue el ahora consejero José Antonio Nieto quien apostó por esta vía hace ya algunos años para entonces desesperación de los periodistas, que nos quejábamos de tener que estar pendiente de las redes --por si no teníamos bastante-- para informar de un asunto que nos parecía demasiado serio para dejarlo en manos de internet. Qué tiempos. De Nieto fueron algunos fichajes sonados como la actriz Eva Pedraza o el exfutbolista Miguel Reina, que finalmente no tuvieron un gran protagonismo en el mandato y llevó a los suyos decirle aquello de «los experimentos, con gaseosa».

Bellido impuso un modelo más discreto, acorde con su carácter, pero después de estos cuatro años de alcalde ha sucumbido a las nuevas tendencias. Eso sí, no se ha vuelto demasiado loco con los fichajes (por ahora) y está anunciando una lista que esperemos cuente con más mujeres que las desveladas hasta ahora.

El candidato popular ha premiado a la que, precisamente, fue su fichaje en 2019, Blanca Torrent. Lo cierto es que la empresaria ha hecho un gran trabajo, la mayor parte de las veces en la sombra, sin querer aparentar ni figurar, algo complicado de encontrar en estos tiempos. Lo mismo ocurre con Bernardo Jordano, que ha elevado las políticas de inclusión en este mandato. Y de los fichajes que repiten, a los nuevos: Jesús Coca y Daniel García Ibarrola. Dos personas muy conocidas en la sociedad cordobesa y que habrá que ver si dan también el perfil en lo público, algo nada fácil. Precisamente encontrarse con los tiempos y los procedimientos de la cosa pública cuando se viene de la privada es algo que no todo el mundo sabe afrontar.

Y, por el momento, los hombres de confianza de Bellido se mantienen y no es casual que Fuentes y Torrico se encuentren entre los primeros nombres que ha desvelado el alcalde. En el caso además del presidente de la Gerencia y delegado de Hacienda, ha asumido un gran peso en este mandato que el candidato ha sabido reconocer, al igual que la labor de Marián Aguilar al frente de Cultura.

¿Quiénes serán los próximos? Habrá que esperar al cierre del mercado de fichajes para ver la lista completa.

** Periodista