De nuevo, otra coz nacionalista. Me refiero a esa necia parodia de lo andaluz, en nuestra manera de hablar y de rezar. Pero el fondo de la cuestión no son esos pobres cretinos de esa televisión costeada, bufones de palacio, que lanzan sus rebuznos azuzados por sus jefes. Me refiero a todo un pueblo que sufre las manipulaciones de ese poder y, sin embargo, aplaude y no cambia de emisora y de programa. Somos así de poca cosa como pueblo. Nuestra perenne estupidez histórica nos hizo pasar de cuarenta años de nacionalismo a cuarenta años de diecisiete nacionalismos, en un mundo que precisamente va dejando la pacata miopía de esa política de la superioridad racial, cultural, económica y social. Y así nos hemos convertido en más nacionalismos trasnochados, con más banderas, más himnos, más diferencias, más insultos, barreras y hasta robos, asesinatos, corrupción, para pagarle la juerga a los de arriba, que miran desde sus altos ventanales de palacio cómo nos destripamos, cómo nos levantamos cada día para desangrarnos en tristes ensoñaciones vanidosas, hasta acabar muriéndonos sin más, y que se ponga otro en la rueda. Nos roban, nos utilizan, nos manipulan, nos sacan los hígados y hasta la dignidad. Pero nosotros ahí seguimos en las largas colas, aportando cada cual su vida para cebarlos y que nos den a comer y beber de sus retretes. Nosotros, el pueblo, que deberíamos asumir uno a uno el poder que somos todos, tenemos la responsabilidad de esa violencia, nos volvemos sus bufones, nos creemos superiores, con un lugar en el festín, y no oímos la continua carcajada de los poderosos que nosotros mantenemos en su orgía. Nos llevan a la muerte para ellos, a la guerra para ellos, al suicidio para ellos, haciéndonos creer que somos como ellos, que somos superiores a otros, más listos, más altos, más potentes, y convertimos nuestro idioma en un rebuzno, nuestra cultura en algo que escupir; la dignidad que nos legaron nuestros padres, en una corrupción. Así vamos manchando con sangre páginas de nuestra historia, sangre que ya nunca se podrá raer, y que leerán con estupor las generaciones que por fin hayan comprendido el atraso del nacionalismo en lo verdaderamente humano. Menos mal que a estos necios todavía no les ha dado por matarnos a bombazos. Todavía.

** Escritor