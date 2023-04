Vayan pensando si cabemos todos

Por supuesto que no se trata de una urgencia en Córdoba. ¡Faltaría más! Pero la bulla turística vivida en Semana Santa ha hecho que se replantee en algunas ciudades españolas no solo la tasa turística, sino incluso restringir la llegada, como hizo en su día Venecia, aplicando, por ejemplo, multas para los visitantes que no demuestren que tienen una reserva previa de hotel. En Baleares, este debate se ha planteado muy seriamente, aunque tienen más fácil imponer restricciones por su carácter insular. No sé cómo Barcelona (6,7 millones de turistas en 2021) o Madrid (5,5 millones) podrían implantar medidas similares, que además podrían ser anticonstitucionales al limitar la libertad de movimiento. Ni me imagino aquí, en Córdoba, a un policía local en un control turístico junto a la Puerta del Puente y diciendo a los viandantes junto a una barrera: «¡Buenos días! ¡A ver: Los papeles del hotel!».

Pero algo se tendrá que hacer tarde o temprano, sobre todo por el propio visitante. Y es que los expertos del sector lo saben: lo que más molesta a un turista... es el turismo. El turista, al menos la mayoría, quiere sentirse viajero y aventurero. Busca una experiencia de calidad a donde se ha desplazado y la masificada presencia alrededor de otros tantos miles como él le echa en cara que no tiene nada de especial su paso por la ciudad que visita. Por el otro lado, por el de los anfitriones, no sé si llegaremos a hartarnos. Quizá sean los 17 millones de turistas que recibió París, según los últimos datos de 2021 y aún en plena pandemia, lo que ha convertido a los parisinos tras décadas de ser la ciudad más visitada de Europa en los que tienen la fama de ser los más desagradables del mundo con el viajero. Aunque no creo que, por muchos visitantes que nos lleguen, eso pase con los cordobeses y acabemos siendo así de ‘rancios’. Volviendo al caso de la multitudinaria Semana Santa vivida y centrándonos en Córdoba: salvo casos tan especiales como la Buena Muerte en la cada vez menos solitaria madrugada del Viernes Santo, contrastan muchísimo esas apasionadas visiones que se dan en pregones y crónicas y que hablan de momentos de recogimiento y espiritualidad del nazareno solitario y reflexivo por las calles de Córdoba, cuando lo que ya ocurre en la práctica es que el penitente se abre paso entre un bullicio de móviles grabando, ‘comepipas’ maleducados y ojos que no contemplan su paso como el de una persona que vive excepcionalmente en la calle un momento de espiritualidad, sino como mero objeto turístico, parte del decorado y hasta susceptible de ser molestado si con ello se mete en redes sociales una foto que pronto se olvidará en la maraña de internet. Insisto: no estoy diciendo que se tengan que implantar acciones inmediatas para restringir el turismo en Córdoba, y más tras unos años horrorosos para esta industria por la pandemia. Pero sí que sería conveniente ir adelantando el debate sobre la cuestión, planteando soluciones distintas a otras ciudades y adaptadas a nuestras necesidades y objetivos, antes de que la realidad nos obligue a tomar medidas forzadas con una Córdoba en la que la calidad de la experiencia de visitarla se haya devaluado.