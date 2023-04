Columnas y política

El columnista escribe con la esperanza de que su opinión más que criticar, aporte. Observa y analiza la realidad a través del maravilloso recurso de la escritura. Y por esa maravillosa acción, el que coge la pluma o la tecla, debe hacerlo por encima de todo no solo por respeto a la verdad, sino a la escritura misma como si esta fuera su madre. Y esto es complicado cuando el escritor pone la pluma al servicio del sentido del voto; ¡qué esperpento se vuelven las letras! Y entonces, el columnista, a veces sin saberlo, como no escribe al servicio de la verdad, vende su alma al diablo, o sea a las mentiras y medias verdades. Porque la política puede ser maravillosa, pero la rivalidad política actual vulgariza al columnista. Estoy seguro que en este sentido hay columnistas que a veces no creen en lo que escriben, pero se ven forzados por su militancia. Es cierto que muchas veces, la verdad puede coincidir con el punto de vista del análisis de una columna politizada. Pero otras veces, la mayoría, no es así. Y es aquí cuando el escritor pierde el honor. Lo más bonito del mundo es escribir. Los que tienen la suerte de hacerlo bajo los patrones de una afición cultivada con el esfuerzo más la gracia, esa con la que han nacido, no saben lo que tienen. Escribir es precioso porque tu vida tiende al infinito tanto o más que cuando rezas. Por eso, que el columnista se venda no tiene perdón de Dios. Hay que escribir con corazón, con valor, pero con pelos en la lengua (no demasiados), porque la discreción no está reñida con una opinión clara y sin manipular, dejen los insultos para esos extraños oradores de los púlpitos políticos. Hay que escribir de todo y algunas veces por supuesto, de política. Pero nunca como si fuéramos un robot dirigido por el voto, aunque escribir así signifique un obstáculo insalvable para llegar a algunas metas. Porque, en todo caso, no hay meta más meritoria que escribir sin hipocresía. Ya les digo que vienen tiempos de elecciones donde leeremos escritos no sinceros y que no buscan la verdad desnuda a la que tanto aspiraban Machado y Juan Ramón, que por supuesto tenían sus preferencias políticas. Pero ellos, nuestros maestros, nunca dejaron de ser escritores para volverse criticones. Hoy el columnismo debe recuperar su esencia, que es algo así como que cualquiera que lea la columna, sienta que descansa. No sigamos como vamos porque no merece la pena y se están degradando las letras en pro de intereses de personajes políticos que además ni siquiera conocen lo maravilloso que es el grueso del pueblo que es el verdadero origen de la inspiración del columnista. Vuelvan a escribir como saben. Entre otras cosas porque los aparatos de los partidos no se merecen tanto apego por parte del escritor; en el fondo, por muchas razones que ojalá cambiaran y tienen que ver con la libertad, un escritor siempre debe ser un político fracasado que fracasó incluso antes de empezar.

** Abogado