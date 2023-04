Caminamos raudos y veloces hacia las elecciones municipales del 28M y ahora más que nunca la figura de los alcaldes se vislumbra en el horizonte como esa voz que debiera clamar en el desierto político en el que nos encontramos. Desde la reciente Transición el ruedo político no había estado tan transido como ahora. Esto ha pasado de ser una suerte de corrida taurina a la antigua usanza a ser el bombero torero. Pero hete aquí que la democracia tiene también su botiquín de primeros auxilios y éste más que nunca son los alcaldes. Su figura, como bien sabemos los cordobeses, ha sido y es fundamental en el sistema político de cualquier ciudad o municipio. Se me viene a la memoria Antonio Cruz Conde, por poner un ejemplo ilustre. Pero, como decimos, los presidentes de los ayuntamientos son los encargados de liderar el gobierno local y de tomar decisiones que afectan directamente a nuestra calidad de vida, esto es, a la de los ciudadanos. Es precisamente por esta razón importante que los alcaldes siempre han de ser personas comprometidas y capacitadas para desempeñar su cargo. Pero la cosa no queda ahí ni mucho menos. Los alcaldes deben garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera responsable y que se destinen a proyectos que beneficien a toda la comunidad. Además, de tener que asegurarse de que se cumplan los objetivos de desarrollo y crecimiento de la ciudad o municipio. Aunque no podemos dejarnos atrás otro aspecto importante del trabajo de los alcaldes como es su capacidad para escuchar y atender las necesidades de los ciudadanos. Los alcaldes deben estar en contacto con la comunidad y conocer de cerca sus problemas y preocupaciones. Solo así podrán tomar decisiones informadas y trabajar en proyectos que satisfagan las necesidades reales de la población. Lo dicho: ser alcalde es como el dicho de «obras son amores y no buenas razones».

