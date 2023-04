La cima Hindú

Salman Rushdie nunca ganará el Nobel. El propio autor fue certero en su diagnóstico: ningún miembro de la Academia sueca se atreverá a enfrentarse a los tentáculos de la fetua. Pero ello no nos priva de gozar de su riqueza literaria. La última, ‘Ciudad Victoria’, un desbordante ejercicio de realismo mágico ahora que Latinoamérica se desprende de esa querencia que impulsó su ‘boom’ literario. Bisnaga es una urbe creada por una mujer con los atributos de una diosa, cuyos primeros habitantes emergieron como semillas desde el barro. Es el mito fantaseado en el subcontinente indio: guerras intestinas entre reinos imposibles --con esa imaginación de topónimos en homenaje a Italo Calvino-- y el galanteo exótico de comerciantes portugueses.

India estará esta semana en los medios por un elemento estadístico que no se produce todos los días. Pasará a ser el país más poblado del mundo, desbancando a sus vecinos chinos, con los que mantiene algunos litigios territoriales. Oficialmente, China ya no será el referente de la chismería de la masificación, síntoma de que la prosperidad se desprende del bendito lastre de la fecundidad. Una edad media de veintiocho años demuestra que cuando eres joven te comes el mundo, más aún en ese privilegiado reservorio de matemáticos e ingenieros con pasaporte hindú que lideran organizaciones con gran capacidad de cambio --dígase ‘startup’--. Pero esa brillantez concentrada en megaurbes convive con el sino de las castas y una cultura de pobreza --que no una pobreza cultural-- que consiente los seculares problemas de saneamiento --hasta Ricardo III no vendería su reino por un caballo, sino por un retrete--. Comparado con el coto al esparcimiento de cenizas en las marismas de El Rocío, ríanse ustedes de la decantación crematoria del Ganges.

Hay puntos comunes entre España y la India. Geológicamente, participamos en ese corta y pega de la deriva de los continentes, llámase en un caso Pirineos y en el otro Himalaya. La segunda colisión fue más inmensa y reciente. Los hindúes se llevaron una porción menor en el negocio alpinista de los ocho miles, mientras que el mejor trozo pirenaico se lo reservan los franceses, o al menos ellos han sabido hacer mítico el Tourmalet. Piensen que las pijas sales del Himalaya y las de las salinas de Rute son de la misma quinta, aunque no valgan lo mismo.

Por una obstinación metonímica confundimos el vocabulario del mundo, tal fue el empecinamiento de Colón de alcanzar la India y todos sus archipiélagos por el Poniente. Ya sabemos que el Archivo de Indias no atesora manuscritos del Ramayana o el Mahabharata, lo mismo que América fue la mejor cuquería topónima, el premio gordo de un continente para un geógrafo italiano.

India ya asoma en el quinto PIB mundial y deja atrás a su antigua metrópolis, aquel glorioso tiempo de las pompas y circunstancias inmortalizado en el Raj y en la veneración de la emperatriz Victoria. Si quieren hacerle pedorretas a Fukuyama y a su fin de la Historia, contemplen a un primer ministro británico de origen hindú. Rishi Sunak hace malabares para encajar el Brexit en el escollo norirlandés, mientras conmemora los acuerdos del Viernes Santo. Allende, Narendra Modi, su homólogo hindú, saca pecho por este ‘sorpasso’ y acaso se tiente a releer al Rushdie de ‘Hijos de la medianoche’, aquella primera novela que partía de la arriada de la Union Jack en el ese subcontinente donde convivía un indómito panteísmo con niños criados en la selva, temerosos de las garras de Shere Khan. Puestos a envidiar al país más prolífico, no vendría mal un repunte de los índices de natalidad.

