El alcalde va a morir

El alcalde está enquistado en el poder desde hace lustros. Como muchos otros, en muchas otras partes, el alcalde no ha trabajado en su vida, no tiene profesión, y su ascenso se debe a haberse convertido en el pelota número uno, en el hombre de confianza, durante muchos años, de quien realmente manda: otro alcalde más viejo que lo nombró su delfín en el momento oportuno. De ahí en adelante, todo va sobre ruedas, aprende rápido, sobre todo los mecanismos de la corrupción que tan pingües beneficios le reporta a él, a sus adláteres, y a su partido. El argumento es muy conocido en España, y seguro que en muchos otros países: comisiones ilegales a cambio de licencias de construcción o de apertura de negocios, vistas gordas, modificación de ordenanzas cuando es necesario, agilización de procesos, todo y siempre a cambio de privilegios y mordidas. Lo malo es cuando un día se te presentan en tu casa --a pesar de ser tu enorme poder de alcalde-- un par de desconocidos, te roban algo que parece no tener importancia ni sentido, sólo lo que llevas encima, pero, de regalo, te dejan maniatado y con una bolsa cerrada en la cabeza que te va privando de oxígeno poco a poco. ¿Un olvido? ¿Algo premeditado? ¿Venganza, o casualidad? Es entonces cuando el alcalde se convierte no sólo en víctima, sino en el investigador de lo que él adivina va a ser su propia muerte en breve plazo: tiene que descubrir motivos, móvil, responsables, circunstancias, antes de que se le acabe el aire. No me negarán que no es original la cosa. Pues todo esto y más pueden encontrarlo en la novela de Alexis Ravelo ‘Un tío con una bolsa en la cabeza’ (editorial Siruela). No crean que desvelo nada, pues la historia la expone en detalle el autor canario desde las primeras páginas; lo realmente jugoso es asistir a cómo Ravelo, en boca del acalde-víctima con su bolsa en la cabeza y maniatado, desmenuza los intríngulis de cómo funciona la cosa de la política municipal en esos casos, por desgracia. Estamos en campaña electoral todo este año, y conviene que los electores sepan cómo funciona el mundo de verdad. Y esta novela de Alexis Ravelo lo expone y lo deja bien clarito.

* Escritor