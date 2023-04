Oda al capilla marica

Nunca he compartido (ni entendido) el fervor por la Semana Santa más allá del cariño por las tradiciones de mi pueblo, de las que fui partícipe de niña y creyente, y mi pasión por las torrijas. He tenido que ver un documental a 400 kilómetros de ella para comprender mejor cómo hordas de personas no creyentes que no comulgan con los preceptos de la Iglesia católica apostólica y romana se entregan a esta fiesta en cuerpo y alma e, incluso, pasan las 51 semanas del año restantes preparándose para ella.

‘¡Dolores guapa!’ (Jesús Aguado, 2022) nos acerca a esta festividad en el contexto sevillano a través de la puesta en valor de la figura del capilla marica, como los propios protagonistas --gays y transexuales que participan activamente en las cofradías-- se autodenominan. Mientras que algunos de ellos, creyentes, la viven como una experiencia espiritual, como la materialización de la aparición de la Virgen y «un anticipo de lo que nos espera en el cielo»; otros simplemente encuentran en las cofradías una vía de escape de la exclusión y el ‘bullying’ que han padecido y se recrean en la exaltación de la belleza que para ellos supone. El marica capilla se entrega en los bordados, vestimenta, cuidado de la ornamentación, colocación de las flores y muchas otras tareas imprescindibles no perceptibles para que el paso salga en todo su esplendor y cangrejea y le grita con todo su amor y exaltación sincera cuando sale en procesión: «¡Dolores guapa!» (tanto como para convertirse en un meme con el que dar nombre a este documental). Muchos de ellos, incluso, albergan en su casa su propia Virgen a la que visten y adornan artesanalmente. Bordadores, artistas, escultores, historiadores, costureros... encuentran en ella su lugar, llegando a afirmar que la Semana Santa no saldría adelante sin el trabajo que estos desempeñan en las hermandades, en las que se involucran activamente por propia realización personal y fe, según muestra el documental. Allí desaparecen las disparidades de orientación sexual y simplemente son uno más. A una profana como yo que asiste desde fuera con escepticismo y fascinación, esto le vuela la cabeza, porque jamás habría llegado a imaginar que un niño jugara desde pequeño «a la Semana Santa» con una caja de fresas recreando el recorrido oficial de una procesión por su casa o que tendría, cual Barbie o Nancy, su propia Virgen a la que vestir y adornar y que llevar consigo a todas partes. Pero, oye, a mí me han hecho entender mejor el folclor y la pasión detrás de esta festividad. ** Escritora