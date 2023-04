Resucitados

Después de estos días plagados de emociones y expresiones de fe en nuestras calles llega el momento de analizar a qué nos han llevado estas experiencias religiosas, culturales o, sencillamente, emocionales. Vuelta a la realidad y a esperar otro año más a que llegue el ansiado Domingo de Ramos.

A día de hoy la resurrección no supone un hecho histórico real para muchos cristianos, simplemente lo ven como un posicionamiento ético por el cual sienten la necesidad de dar un giro a su vida y enfocar las situaciones de otra manera, con una luz sobrenatural. Esa luz extraordinaria es un encuentro en un camino polvoriento como aquel que llevaba a Emaús (Lc 24,13-35).

Benedicto XVI en su encíclica Deus caritas est de 2005 nos dejaba estas palabras: “No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva”. En esta línea, el papa Francisco, en una de sus catequesis semanales nos decía que el cristianismo “no es una ideología, no es un sistema filosófico, sino que es un camino de fe que parte de un advenimiento”. Advenimiento y acontecimiento, es decir, el encuentro con una Persona que llega y quiere abrazarse contigo.

Después de haber visto maniatado, torturado y colgado al Nazareno, paseado por las calles de nuestra geografía andaluza, quizá nos sintamos fracasados por nuestros desaciertos y defectos. No, no era ese el fin de la Cuaresma y la Semana Santa. ¡Para ese viaje no hacían falta alforjas! Para un fin tan descarnado no merece la pena un sufrimiento tal. Hay reservado siempre algo mejor: la vuelta a la vida.

Ver una piedra removida, custodiando un vacío en el que falta alguien, puede parecer un fracaso. La piedra del sepulcro sola no dice nada, es lo que guardaba esa piedra aquello que hace entender a los cristianos que la muerte nunca podrá ser el final. Creamos o no en la posibilidad física de la resurrección de la carne lo que está claro es que sin esa fe la vida de Jesús de Nazaret quedaría simplemente en el paso por la tierra de un hombre bueno, nada más.

La imagen de ese hombre bueno colgado y abandonado en un madero se torna en alegría. Saber que tu Dios ha sufrido como tú y que murió como lo harás tú, puede reconfortar ampliamente a la persona y generar una ilusión sanadora. Nuestra religión es la única que muestra a su Dios como un hombre sufriente y no solo cargado de poder, al igual que las deidades olímpicas o en posición serena como los dioses del hinduismo. ¡Curiosa paradoja que un ser humano sufriendo en un patíbulo pueda transmitir tanta esperanza!

Si la marca de la Cuaresma fue la penitencia, la contrición o el ayuno, ahora el sello de la Pascua será la alegría de saberse acompañados. Es el tiempo de encontrarnos con esos “cristos” abandonados en las cunetas de la vida y tenderles la mano. Pascua es tiempo de encuentro en un camino de angustias, de risas, de calvarios, de éxitos, en definitiva, de momentos que marcan.

* Profesor Colegio Trinitarios