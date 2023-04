Lo bueno que tiene soñar es que no consume vidas, porque solo es un paréntesis en la vida real. Soñar, sin embargo, es una forma de vivir de forma virtual en un mundo imaginado. Y, aunque soñar no consuma vidas, sí que consume tiempo; tanto tiempo, que hay quienes sienten que pierden su vida dedicándole mucho a la cama. A veces dan ganas de no bajarse de la cama y vivir ahí, recogido entre esas cuatro esquinas. La realidad es frustrante. Esa es la verdad. Y cada vez admitimos peor esas frustraciones. Nos enseñan a perseguir nuestros sueños y cumplir nuestros deseos. Nos recuerdan día tras día que, si lo buscamos con insistencia, podremos conseguirlo todo. Y nos prometen cada vez con más insistencia que alcanzaremos a tener todo lo que deseemos.

El capitalismo es esa religión que clásicamente ha prometido poner materialmente cualquier objeto de deseo al alcance de todos los ciudadanos. Pero los objetos materiales son limitados. Y la competencia es feroz; de modo que al final solo unos pocos logran realmente lo que persiguen. Los demás tenemos que conformarnos con réplicas baratas o incluso tenemos que admitir nuestro fracaso y rebajar nuestras expectativas. La virtualización de los objetos, sin embargo, ha traído una nueva dimensión al capitalismo. La tecnología está haciendo los mundos virtuales cada vez más similares al mundo real. Y acabarán siendo indistinguibles. Pronto existirá la posibilidad de una oferta infinita a un coste cada vez más asequible. Legiones de ciudadanos podremos soñar y cumplir nuestros deseos si verdaderamente se logra democratizar y socializar esos mundos virtuales. Cuando eso ocurra, ¿para qué voy a admitir mi fracaso, malvivir con esa frustración, y conformarme con algo que no es exactamente el objeto de mi deseo? El amor de mi vida estará esperándome en alguno de esos mundos virtuales. Y nada impedirá que pueda dar esa dimensión extra a mi existencia. Una inteligencia artificial indistinguible de la humana, unida a una imagen tridimensional con la que poder interactuar en tiempo real como con cualquier humano, nos traerá una gran revolución a las relaciones humanas porque nos ofrecerán lo que nadie puede darnos ahora. Nuestra vida cambiará por completo en todos los ámbitos, sobre todo en el terreno emocional y sentimental. En realidad, esa revolución se puso en marcha hace tiempo, cuando la tradición de visitar un puticlub para ahogar las penas se fue sustituyendo con el desarrollo de in-ternet, las redes sociales y el porno digital. Ya pudimos ver algunas especulaciones sobre ese futuro a más largo plazo en películas como ‘Blade runner 2049’ o más recientemente en películas como ‘Her’, donde se trata específicamente este dilema entre el mundo real y el virtual en la búsqueda del amor. Con el estallido de la inteligencia artificial, el universo de las interacciones emocionales en los mundos virtuales está sufriendo una tremenda sacudida. Será cuestión de meses que aparezcan seres virtuales que nos ofrezcan comprensión, calor y amor infinitos de forma desinteresada, y ajustándose al máximo a nuestra sensibilidad y nuestros más íntimos deseos. Ese futuro, sin embargo, no está exento de peligros. De hecho, ya conocemos al menos un caso de relación tóxica entre un hombre y la inteligencia artificial. El caso ha ocurrido en Bélgica, donde un hombre joven y con formación universitaria inició hace unos meses una relación continuada con Eliza, una inteligencia artificial parecida a ChatGPT, basada en la tecnología GPT-J. Este hombre llevaba tiempo obsesionado con el cambio climático y fue alejándose de su vida real conforme intensificaba su relación con Eliza, en la que acabó confiando ciegamente al ver que respondía de forma inteligente y absolutamente convincente a todas sus dudas. Hasta el extremo de proponerle a Eliza sacrificarse a cambio de que ella se dedicara a la causa del ecologismo y salvar el planeta. A ese acuerdo llegaron y él se quitó la vida hace un par de días. Y esta muerte no es nada virtual. * Profesor de la UCO