Noches de cruces

El Lunes Santo en Córdoba está marcado por la Cruz, como trono de amor y de salvación. La Vera Cruz reflejando su eternidad en el Guadalquivir; el Vía Crucis, austeridad penitencial, hondo silencio en la cal y la noche del casco histórico; y la imponente majestuosidad del Remedio de Ánimas, surcando la ciudad, sobrecogiendo corazones y elevando miradas a una cruz que irradia vida e ilumina caminos nuevos a los que la contemplan desde la orilla de la fe. Como hermosamente escribiera Antonio Gala, el Cristo de Ánimas es el «Crucificado de Dios, remedio y puerto / del Ánima que aguarda la certeza». Entre las cruces del Lunes Santo, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, empapando de elegancia y grandeza el centro de la ciudad de Córdoba, desde que sale de su iglesia de San Nicolás. En una noche de cruces resplandece la silueta de una Madre, en advocaciones tan cercanas y propicias para los caminantes, como La Merced y La Estrella. La Merced anuncia la Semana Santa a los cautivos de la historia, con una promesa de rescate mercedario; y la Estrella, la joven hermandad que no ha parado de crecer, iluminando horizontes de grandeza a un mundo sumergido en el horror de guerras sangrientas e inhumanas. La piedad popular de estos días es la respuesta de la fe de los sencillos frente a los ideólogos sociales, que desearían silenciar el sentimiento religioso y ocupar sólo ellos la plaza pública. Se puede decir que la sociedad se ha secularizado, pero el individuo no. Porque son los simples ciudadanos los que en cada lugar, época y generación recrean los sucesos finales de la vida de Jesús. Por eso, el papa Francisco, ya restablecido, inauguró la Semana Santa, recordando a los «cristos abandonados» de hoy: «Niños no nacidos, ancianos abandonados en geriátricos o discapacitados». Son las «cruces vivientes», reflejando al Crucificado.

*Sacerdote y periodista