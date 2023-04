La credibilidad de la Iglesia

La Iglesia católica europea ha perdido casi toda su credibilidad. Así de rotunda y honesta se manifestaba hace unos días Cristina Inogés en una conferencia a la que asistí a propósito de la certeza de la Fe cristiana y de las formas y maneras en las que hoy se puede ofrecer testimonio de la misma. Esta teóloga maña, desde luego, está libre de toda sospecha aunque algunos quizás tengan algo de recelo por haber realizado sus estudios teológicos en la Facultad de Teología Protestante de Madrid. Lo cierto es que se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles de todo el proceso de Sinodalidad que está llevando a cabo Francisco. Así de rotunda y honesta, como digo, afirmaba Inogés que la crisis por la que está atravesando la Iglesia católica europea debe buscar su origen en el abuso de poder que ésta ha estado ejerciendo durante siglos y que aún sigue ejerciendo, sobre todo en algunos sectores estrechamente vinculados y aliados con la extrema derecha. Junto a esta afirmación tan tajante, la teóloga advirtió de la necesidad de transformar la pregunta que hasta este momento se formulaba la Iglesia. A los católicos ya no les sirve preguntar qué están dispuestos a escuchar del resto de tradiciones religiosas y culturales, sino qué están dispuestos a escuchar de ellos mismos porque hasta este momento la única apertura de la Iglesia consistía en una cierta tolerancia hacia el discurso de los otros, pero cerrazón absoluta hacia lo que estas tradiciones tienen que decir de la Iglesia Vaticana. Parece que ha llegado la hora, y eso es lo que propone el Sínodo, de ponerse a escuchar atentamente a los otros. La Teóloga utilizó una imagen evangélica muy potente, transmitida por el mismo papa cuando Jesús dice que está a la puerta llamando. Lo novedoso es que no está llamando desde fuera de la casa, sino desde dentro de la misma. Es la Iglesia en salida, en acción, en actitud de escucha permanente para aceptar, primero, todos los errores cometidos e intentar, después, una vuelta tan necesaria a las raíces del Cristianismo. Si esto no ocurre, y aunque suenen todas las fanfarrias, cornetas, trompetas, tambores y aunque el incienso lo llene todo de niebla y de olores deliciosos, aunque las calles se llenen de «posturetas» y suenen vítores a diestro y siniestro, la Iglesia católica europea está condenada a desaparecer.

Al término de su disertación, en la que además insistió en el nivel de felicidad que uno debe poseer al término de una celebración litúrgica, le hice dos preguntas que, sinceramente, me respondió a medias. La primera fue sobre este nivel de felicidad: ¿saldrías -le dije- más feliz de una celebración de la Eucaristía en la que una mujer ejerciera la presidencia de la misma? Inogés respondió lo que todos ya sabemos. No hay razón teológica alguna que lo impida, pero es una cuestión que requiere aún de tiempo. Incluso las mujeres, afirmó, pueden verse o avasalladas por el varón o caer en las mismas actitudes clericalistas, que tanto denuncia el papa, y de abuso de poder. A la segunda pregunta casi me hizo «mutis por el foro». ¿Cuándo va a estar dispuesto el Vaticano a firmar de una vez por todas y de manera completa la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Es imposible construir una casa por el tejado. Lo fundamental está por hacer porque si Jesús de Nazaret visitara hoy a esta Iglesia europea no tendría más remedio que echar mano del látigo de nuevo para expulsar a todos los mercaderes que se han instalado cómodamente en su casa. *Profesora de Filosofía