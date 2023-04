Ayer me pregunté a mí si los años, lo mismo que se cuentan por primaveras, veranos, cursos escolares o navidades, hay quien los cuenta por semanas santas. Para ellos ha llegado el momento soñado. Otros, habrán aprovechado o aprovecharán para hacer la escapada al campo, a la playa o a conocer cómo se vive la Semana Santa en otros lugares. Supongo que todos habrán estrenado algo, por aquello de que el Domingo de Ramos, quien no estrena no tiene manos, Domingo de Ramos, a quien no estrena se le caen las manos; y quien estrena se condena. Quien para la Palma no estrena nada, no vale nada. En cualquier caso, volvemos a asombrarnos de cómo el estallido de la primavera --los azahares que nos invaden hasta el aturdimiento-- acompaña esta exhibición de arte y fe que recorre las calles, tarde a tarde, noche a noche y día por día. Del tiempo no quiero ni hablar, ni de los pronósticos, ya se basen en la ciencia o en otros métodos más o menos caseros o tradicionales. Disfrutemos del momento.

La cera. Los niños que, por puro entretenimiento, piden a los nazarenos la que gotea de los cirios para ir formando una bola gorda que no sé si guardan de un año para otro. En cualquier caso tengan cuidado con la cera, porque la que no recojan los niños quedará en la ropa o en el suelo; y no sólo es que manche y haya que quitar los goterones con los métodos recomendados por nuestras abuelas: plancha y papel de estraza; o con otros más actuales, que siguen incluyendo la plancha, pero acuden al absorbente papel de cocina o al papel de horno; lo peor de la cera son los resbalones que ocasiona. Lo sé porque me he caído dos veces --una menos que el famoso Cristo-- sin consecuencias graves, salvo el golpetazo y el orgullo herido. Una de ellas, hace más de veinte años, en la calle Juan Rufo; el chico que me ayudó a levantarme --muy joven, claro-- me dijo «Tenga usted cuidadito, por Dios, que a su edad las caídas son muy malas». ¡Qué me diría ahora! Otra fue bajando la calle Valladares un Jueves Santo, con mi amiga Ascen. Resbalé, me agarré a su brazo para no caerme, tiré de ella y nos caímos las dos aparatosamente. Mientras íbamos por los aires, Ascen gritaba «las medias, se me van a romper las medias». Se ve que en aquellos tiempos no nos preocupaban la cadera ni el fémur; sólo las medias, que, por cierto, milagrosamente, no se le rompieron; en cambio, mi rodillazo, sí atravesó el pantalón. Iba estrenándolo. *Escritora. Académica