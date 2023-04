El planeta perdido

Más allá de la fiebre de los negacionistas, mirando ahora la calle puede parecernos que el Covid no ha existido. Hasta la palabra suena ajena, expulsada de la actualidad, suspendida en los restos líquidos de un sueño. Pertenece a otra vida, con días que contaban sus pasos en las casas y ciudades convertidas en postales para aquellas películas de Charlton Heston en los años 70. Durante más de un año, nuestros escenarios oscilaban entre planos de ‘El planeta de los simios, Hasta que el destino nos alcance’ o ‘El último hombre vivo’. Ha habido otras versiones, pero la clave en Heston era encarnar el asombro humanista ante la destrucción: ese mismo hombre ha sido Moisés y Judá Ben-Hur, y sus ojos miraban la extinción con la luz ancestral del pasado. Por eso nos conmueve, todavía, la escena final en la playa, cuando Taylor descubre los restos de la estatua de la libertad enterrada en la arena: sólo un hombre que recuerda es capaz de entender ese daño final del estallido, la memoria que será enterrada, todo cuanto se pierde y jamás volverá.

Lo que no volverá, ni en el cine ni en la vida, es la credibilidad de Marlaska. Uno empieza su pieza dominical evocando algunos clásicos del cine apocalíptico porque nada más apocalíptico para el Estado de derecho que un juez que entra en el Gobierno para ser ministro del Interior, interviene y termina injiriendo en la investigación judicial a su Gobierno, cesando a un coronel de la Guardia Civil, por negarse a traicionar a la juez titular de la investigación y desvelar su contenido, para revolverse después contra la sentencia del Supremo que corrige su cese y luego, cuando se demuestra lo que ya se sabía, que no había razones jurídicas para cesarlo, calumniarlo en el Congreso, con una acusación vaga, pero acusación, de malversación. Eso se espera de un comisario político; pero no de un ministro. Volver a aceptarlo como juez, visto ya todo esto, tendría más que ver con el apocalipsis que con el derecho de cualquiera a regresar a su existencia anterior. Para el Tribunal Supremo, fue un cese contrario a derecho. El Ministerio del Interior lo apartó de la jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid por no informar al Gobierno de las investigaciones judiciales sobre la manifestación del 8 de marzo. Grande-Marlaska adujo una pérdida de confianza; pero lo que se sospechaba entonces, y así se escribió, fue lo mismo que ha dictaminado el Supremo: que la honradez costó su cese a Pérez de los Cobos. Una vez que se inicia una investigación, cuando estás analizando la actuación de una parte, si esa parte te exige información --por muy Gobierno que sea-- y decides no proporcionársela, estás cumpliendo. Por esa razón, en mayo de 2020 --ayer, pero ha pasado un mundo--, mientras la titular del juzgado 51 de Madrid mantenía abiertas las diligencias que había encargado a la Guardia Civil para descubrir cómo se había actuado en el comienzo de la pandemia y cómo se había gestionado la información que se tenía, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos era destituido. Todo eso, con una marcha multitudinaria del 8-M en la que, desde el Gobierno, se llamó ampliamente a la participación. Exactamente igual, dirán, que en otras concentraciones, sobre todo deportivas, que hubo también aquel domingo 8 de marzo de 2020 en España. Pero en esa investigación no se estaba analizando la actuación de las distintas federaciones, ni otros organizadores que poco o nada sabían del Covid-19 y su alcance, sino del Gobierno, que sí podía contar con datos y, aun así, llamó a acudir masivamente a la manifestación como si no existiera el mañana. Y, para muchísima gente, no existió.

Con la estimación del recurso de casación de Pérez de los Cobos por la Sala Tercera del Supremo, su cese queda anulado. Fueron días difíciles, inciertos y muy duros. Ante cualquier crítica, te respondían que el machismo mataba más que el coronavirus. Hay dudas razonables en la actuación del Gobierno: recuerdo estar subiéndome a un avión, el domingo 8 de marzo, con la noticia de que en Lombardía habían cerrado hasta los gimnasios. Con la pandemia encima, una cosa era equivocarse, dentro de lo razonable, otra distinta ocultar la verdad, y otra, aún peor, castigar a cualquiera que intentara buscarla. La imprescindible restitución del honor de Pérez de los Cobos, regresando a su puesto, debería conllevar una rectificación y el apartamiento definitivo de Marlaska de cualquier función pública. Pero esto, por ahora, aún es ciencia-ficción.