Arqueología de lo efímero

La arqueología es una ciencia histórica que tiene como objetivo recrear sociedades pasadas a través de sus restos materiales. Cuando éstos aparecen ‘in situ’ lo suelen hacer conformando estratigrafías capaces por sí mismas, correctamente leídas e interpretadas, de recrear la secuencia cultural y cronológica de un determinado asentamiento. Es lo que llamamos el registro arqueológico, que integran habitualmente artefactos, ecofactos y estructuras. Estas últimas incluyen todos los restos constructivos con independencia de su monumentalidad. Los ecofactos, por su parte, son los restos vegetales u orgánicos que no han sufrido manipulación por el hombre (al menos, no de tipo utilitario, incluidos los pólenes y las semillas); y finalmente los artefactos, que suelen ser la principal evidencia física de la excavación, incorporan desde la gran escultura a la más humilde aguja para el pelo, con un amplísimo espectro de útiles y objetos diversos, entre los que destaca como fósil director la cerámica. Sin embargo, hubo multitud de elementos que no siempre han dejado huella arqueológica, o que es preciso perseguir con extrema cautela y el apoyo de otras disciplinas, por lo que no siempre se tienen suficientemente en cuenta. Hablo de: muebles, toneles, cazuelas o esa larga serie de utensilios que suelen ser fabricados en madera (también en corcho); cuero para atalajes, sandalias, cinturones, correajes y tantos otros usos; odres, fundamentales para el almacenamiento y el transporte de líquidos como el agua, el vino o el aceite de oliva; telas --de lana o de lino-- y tintes, minerales, vegetales o animales como la púrpura; esparto, cáñamo o mimbre, entre otras posibles fibras vegetales; grano, que no sólo aporta información sobre los modos alimenticios, sino también sobre los usos agrarios; sal, básica para la condimentación de los alimentos, pero también para su preservación; miel, edulcorante y conservante de primer orden en la Antigüedad, etc.

Algunos de estos productos fueron envasados y comercializados en recipientes de cerámica, pero no únicamente, o no de entrada. Lo que ocurre es que la mayor parte de ellos no se suelen conservar --salvo la madera, en ambientes anaeróbicos muy ricos en humedad, bastante frecuentes en los países del norte de Europa--, y de ahí que la historiografía arqueológica eluda tradicionalmente su estudio. Un error que, no obstante, empieza a ser subsanado en los últimos años de la mano de la nueva «Arqueología Efímera» o «de lo efímero», practicada por un nutrido número de investigadores, inicialmente extranjeros pero hoy ya con bibliografía de peso también en España, que conocen bien la importancia de la colaboración con otras ciencias para lograr un acercamiento fidedigno a la historia económica y social entendida como historia total. De muchos de estos objetos tenemos referencias en las fuentes escritas, incluso eventualmente en algunos relieves o representaciones gráficas; sin embargo, los materiales orgánicos destacan por su carácter perecedero, y esto explica que no sea frecuente localizarlos en una intervención arqueológica. Tampoco, a simple vista... Ahora bien, todo elemento al descomponerse deja una serie de residuos químicos que, sin son analizados por los expertos apropiados, tienen la capacidad de confirmar la existencia del mismo casi como si nos hubiera llegado íntegro. Es preciso, pues, insistir en la necesidad de abordar los estudios arqueológicos desde una perspectiva multidisciplinar, rigurosa y exigente, porque hoy por hoy existen ciencias y técnicas de todo tipo y alcance capaces de ver mucho más allá de lo obvio o evidente. Para ello, el arqueólogo historiador tiene que saber que tal posibilidad existe, y no sólo extremar el rigor en las excavaciones, sino también hacerse las preguntas adecuadas, porque sin esas dos premisas será harto complicado obtener las correspondientes respuestas. Estos planteamientos comienzan a ser normativos en proyectos sistemáticos, que requieren por definición una perspectiva interdisciplinar y el concurso de multitud de especialistas, pero no en la inmensa mayoría de excavaciones preventivas, puntuales y de urgencia, paradójicamente las más frecuentes desde hace varias décadas, y las que han removido mayor cantidad de tierra en el marco de nuestras ciudades históricas, acarreando con ello pérdidas irreparables de información que limitarán ya para siempre el potencial de conocimiento atesorado en origen por dichos yacimientos. Una tragedia, bajo cualquier punto de vista, que como tantas otras veces alcanza especial dramatismo en Córdoba. Ya no es posible volver atrás y corregir tantos y tan colosales errores como ha cometido la arqueología cordobesa desde sus inicios, pero resulta del todo inadmisible --e injustificable-- que a día de hoy siga ocurriendo; una circunstancia de la que son responsables primeros los profesionales de la arqueología ajenos a los argumentos expuestos más arriba, y en último término la Administración competente por permitirlo. Hemos de enfrentar el pasado con extrema responsabilidad, ética innegociable y el máximo rigor científico y metodológico que permita el presente. * Catedrático de Arqueología de la UCO