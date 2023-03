La piedad en Ana Obregón

Hay pocas figuras en el arte histórico que tengan mayor potencia emocional que esas imágenes que se han representado a lo largo de los siglos como maternidades sacras de la Virgen con su hijo Jesucristo fallecido en brazos.

En Andalucía seguimos consumiendo ese relato todos los años, estamos acostumbrados a verlo, a través de la Semana Santa, ya que es una temática habitual en el discurso imaginero. No tendríamos más que pensar en la espectacular Virgen de las Angustias que Juan de Mesa dejó en Córdoba en el siglo XVII, pero --incluso en otras culturas-- ese icono es universal. En este sentido, seguramente, ‘La Piedad’ de Miguel Ángel, de entre todas ellas es la que más ha calado en el imaginario colectivo. Esta pieza ha sido fundamental para representar el sufrimiento inhumano de la madre al perder a su hijo, el sufrimiento de cualquier progenitor. De hecho, toda ella tiene tal potencia que aún a día de hoy sigue siendo un referente para artistas contemporáneos de la talla de la gran Marina Vargas, con su obra ‘La piedad invertida’, una escultura donde es Jesucristo quien sostiene a una madre yacente e inerte. O Bill Viola con su videocreación ‘María’, basada en esta imagen para la Catedral de San Pablo en Londres en el año 2016.

Cualquier persona que tenga un hijo puede imaginarse el terrible dolor que debe ser perderlo, por lo que es inimaginable, quizás, para nosotros, el llegar a pensar qué haríamos tras ese dolor, que es sin duda el peor de todos.

Ayer miércoles amanecimos con cierto escándalo porque la actriz y presentadora Ana Obregón ha sido madre por subrogación en Miami. Esto, que es legal en otros países, evidentemente donde ella lo ha realizado lo es, ha dado pie a cierta ola de indignación, valoración, crítica y opinión al respecto en nuestro país. Ante un tema tan difícil de evaluar, del que no me atrevería a establecer una sentencia cerrada, sí me llama la atención que --casualmente-- no haya habido ningún escándalo ni crítica cuando esta subrogación la han llevado a cabo algunos de sus compañeros del espectáculo como Miguel Bosé o Ricky Martín.

En esas ocasiones silencio. En esta ocasión opiniones de todo tipo.

Lo de siempre, cuando es una mujer quien actúa y decide todo se vuelven críticas, hasta de las mismas mujeres.

* Artista y profesora en la Universidad de Sevilla