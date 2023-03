¿Demasiada ‘Mujere’? es el título de la exposición colectiva que podemos disfrutar en Ostin Macho este mes de marzo. Un buen título (gracias, Rubén) que es un guiño a una canción conocida. Y es que a muchas personas parece que les molesta la presencia, cada vez mayor, de mujeres en el espacio público. Hay demasiadas mujeres, ahora con las eses bien marcadas.

Andando por la calle observo cuadrillas de hombres en trabajos de construcción o de otro tipo y, en la cabeza, me susurra una voz: «Es verdad, hay trabajos duros en los que no están las mujeres». Pero tuerzo la esquina y me cruzo con una mujer empujando un enorme carro lleno de ropa. No es fácil verla, es menos visible, tienes que cruzarte con ella justo en el momento en que sale de una puerta para entrar por otra. Más invisibles: mujeres de la ayuda a domicilio, las temporeras de la agricultura, otros trabajos mal pagados o no pagados. Y, en otro escalón, las que deben ocultarse más porque no tienen ni siquiera papeles y corren riesgo de expulsión. ¿Demasiadas mujeres?

El lunes, día 20, compartimos una charla reposada con Mila Ramos (Mujeres en Zona de Conflicto) y Mercedes Cousinou (Amnistía Internacional) en el espacio de la librería. Queríamos poner el foco en los derechos de las mujeres más allá de nuestras fronteras. Se habló de Mali, de campos de refugiados, de la feminización de la pobreza en Paraguay, de las niñas madres, de los matrimonios para huir de la pobreza, de Libia, de los muros, del dinero que se gasta en militarizar las fronteras. Y, también, de resoluciones de la ONU, que no se cumplen, claro, pero que suponen pasos adelante. Alguien preguntó si la mayor presencia de mujeres en cargos políticos podría haber contribuido a que se consiguieran estos avances. Seguro que sí. También es inevitable cuestionarse qué hacer ante un panorama desolador del que nos sentimos cómplices. Hay que cambiar las políticas que se hacen desde los países autollamados democráticos. Debemos reclamarlo ante nuestros gobiernos. Nunca callarnos será una opción.

Y mostrar ejemplos positivos. El miércoles 22 de marzo se ha celebrado el día mundial del agua y es buen momento para recordar la lucha de las Mujeres Modatima en Chile. Estas defensoras del agua y del medio ambiente son hostigadas simplemente por exigir justicia. Las autoridades ni investigan ni protegen como se debería.

En otro terreno, una noticia que puede parecer menor pero que a mí me ha gustado. Las presiones realizadas por varias futbolistas internacionales han provocado que la FIFA eche para atrás a Arabia Saudi como patrocinador del Mundial de fútbol femenino, que se celebrará en Australia y Nueva Zelanda.

Nunca son Demasiada ‘Mujere’. Todavía estáis a tiempo de ver la exposición.

** Activista de Amnistía Internacional