Si nos quedamos sólo en el teatro burlesco que ha tenido a Ramón Tamames por protagonista será difícil ver el fondo de la representación. Cuando el teatro patrio, en la dictadura, se escindía entre los partidarios de Antonio Buero Vallejo y Alfonso Sastre, la grieta o el chasquido estaba en la metáfora: Alfonso Sastre firmó una gran obra, ‘Escuadra hacia la muerte’, pero tenía la censura como coartada para eludir el reto de elevar el telón. Era tan combativo, su compromiso era tan alto, que sus obras siempre se estrellaban con la muralla china del franquismo. Vamos, que aquello que buscaba denunciar solía amordazarlo antes de tiempo. No puede decirse que la implicación de Antonio Buero Vallejo en la lucha por la libertad fuera inferior: a fin de cuentas, había estado preso tras la guerra en la misma cárcel que Miguel Hernández, y suyo fue el retrato al carboncillo en el que aún evocamos el rostro del poeta, con las sombras latentes debajo de los ojos y una especie de predestinación a lo terrible en sus rasgos de hueso. A lo de Buero Vallejo, en el teatro, se le llamó posibilismo, porque el hombre tiraba de metáfora -que es la pólvora alzada no sólo en el poema o el teatro, sino en esa otra simbología del amor- y decía todas las cosas que quería decir sin que la censura pudiera retirarle las obras, aunque se afanara en hacerlo. Lo importante, para Buero, era escribir, representar, denunciar y cobrar su porcentaje del patio de butacas, y por ese orden lo lograba primorosamente en una serie de obras portentosas que han sido mucho más que ‘Historia de una escalera’, entre la desolación y una esperanza que parece cortada con navaja. Porque en su teatro, a poco que mirabas más allá de ese simbolismo de la imagen, siempre había otros pálpitos.

Si nos quedamos en esas garras de astracán -recordando el título de Terenci Moix- para contar lo de Tamames, en ese cartón piedra de la historia, no estaremos viendo más allá de sus elementos más simbólicos, voluntarios o no. Es verdad que la moción de censura de Vox ha tenido matices tan vistosos que casi ha parecido un decorado sin su trama detrás; pero la había, sobre todo en algunas reflexiones de Tamames que quedaron sin respuesta y también en sus formas espontáneas. Para empezar, tenemos a un partido que se ha retratado definitivamente a sí mismo: se busca solamente el foco, la atención, que es un poco lo que también parece necesitar Tamames. Ha tenido gracia -no interés- asistir a la coquetería de este hombre por las televisiones, una especie de grito a la inmensidad de la vida que recuerda -ya que nos hemos puesto algo teatreros, porque lo pide el tema- a una de las frases de Maggie en ‘La gata sobre el tejado de cinc caliente’: «¡Vivo todavía!». Pues eso mismo ha querido decir Ramón Tamames al protagonizar esta moción de censura: que, como Maggie la gata -que hermosura Liz Taylor enfrente de Paul Newman- tiene aún su andamiaje de piel y de tejidos, pensamientos y voces que soltar en las últimas horas de un invierno que es también su propio frío crepuscular.

Hay una generación de hombres y mujeres que están muy apartados de la vida pública, que parecen no contar ya para estas cosas -lo que también tiene su lógica: cada uno atesora su momento, su propia edad de oro, y no se deben acumular otras-, y en ese sentido ha tenido también cierta ternura verlos representados en Tamames. Pero, tirando en esa misma dirección, aunque con otro foco, también definiría el gesto de Tamames este apego brutal a los espacios de la gente que hizo la Transición, en nuestra mejor época, y no ha cedido el paso a los demás. En cualquier caso, Tamames se defendió dignamente y apuntó ciertas cosas que en definitiva son verdad: que traer la Guerra Civil con revanchismo sólo nos conduce a reavivar sus mayores fantasmas, que la República -en palabras de Raymond Carr- no fue esa panacea que se pretende vender, o que reformar el Código Penal sobre la marcha para favorecer a los amigos es algo que no se ha visto ni en Polonia ni en Hungría.

Pero Sánchez ya venía con las respuestas de casa, es decir: no respondió a lo que se le decía -para qué, pensará-, y ese drama reluce detrás del esperpento. Dos horas de charla para no contestar a nada de lo que le demandaba Tamames; que habrá adobado su ego, pero ha planteado cuestiones concretas y sólo ha recibido un mitin de vaguedades. «Es que viene usted con un tocho», le espetó. Sánchez no había ido a contestarle, sino a hablar de sí mismo, ya que Vox le prepara el escenario.

