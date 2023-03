Carlos Clementson, la palabra sin fronteras

El mundo académico de la intelectualidad reglada y ese otro universo evanescente que se mueve en torno a la poesía se unieron el pasado fin de semana para homenajear a una figura esencial de las letras hispanas, un cordobés soñador de mares, siempre en busca de Ítacas imposibles a las que mejor no volver del todo, que desde hace 79 años responde al sonoro nombre british de Carlos Clementson. Debe el apellido, claro está, a su padre, un murciano de ascendencia inglesa que vino a casarse con una joven de Villa del Río; y en estos pilares biográficos, entre cosmopolitas y provincianos, ha basado su existencia lo mismo en lo lírico que en lo cotidiano, de lo que tanta belleza extrae, este marinero en tierra, viajero quieto, al que la Universidad de Córdoba ha rendido un tributo de dos días, como las bodas antiguas de los pueblos. Conferencias, semblanzas y poesía, mucha poesía recitada por compañeros de armas como Luis Alberto de Cuenca, María Rosal, Matilde Cabello, Manuel Gahete o Pablo García Casado, han confluido en una cálida despedida al eterno profesor de Literatura Española. Tan perpetuo que llegó a Filosofía y Letras en 1973, tras enseñar Literaturas Románicas en Murcia, y ha seguido ocupando su despacho casi una década después de su jubilación.

En ese cubículo atestado de libros, que para él son el aire que respira, atendía con torrente de palabras salpicado de un desternillante humor de hombre serio a todo el que llamara a la puerta, ya fueran alumnos, periodistas o amigos que, siendo Carlos Clementson un tipo de costumbres fijas, saben dónde encontrarlo a según qué horas. Pero la mayor parte del tiempo se le iba -uso el pasado porque imagino que el adiós oficial habrá llevado implícito el desalojo- en compañía de su querida soledad, musa y refugio cuando fuera sólo hay destemplanza. En esta calma programada por quien si se tercia es el primero en apuntarse a una buena velada de vino y rosas, han ido surgiendo versos de emoción sin retórica hueca, con un estilo «de equilibrio singular entre una expresividad muy personal -se ha dicho estos días definiendo su obra- con la búsqueda de un lenguaje refinado y arraigado en la tradición clásica». Un clasicismo del que este señor de saberes enciclopédicos se vale para pasear a dioses y humanos por archipiélagos mitológicos en las aguas de Ulises y los argonautas -el Mediterráneo para él es un destino, por más a secas que transcurran sus días-. También le sirve para versificar la piel de toro a través de personajes históricos en una ‘Rapsodia Ibérica’, o la tauromaquia como ‘Región luciente’ y, en la más pura tradición cordobesa, para aferrarse al verbo tallado como piedra preciosa que lo acerca a Cántico, con quien tanto quiso. Al grupo poético dedicó Clementson la tesis con la que se doctoró en Filología Románica por la Universidad de Murcia, y mucho tiene escrito sobre sus miembros.

Porque la poesía, descubierta -como la pintura, que pervive en sus escritos de arte- siendo alumno de los Maristas, no es sino una de las muchas facetas de este humanista de altos vuelos. Ensayo, crítica literaria y colaboraciones en prensa han jalonado a lo largo de los años su extensa producción, en la que destaca otra vertiente tan brillante como callada, la de traductor de poesía. Y, modesto tanto en su aspecto exterior de torpe aliño indumentario como en una sincera renuncia al autobombo, no oculta sin embargo su orgullo por haber vertido al castellano miles de páginas de la mejor lírica renacentista, aparte de poetas portugueses, británicos y catalanes. Porque la palabra para Clementson no tiene fronteras, y la inspiración tampoco.