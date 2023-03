Viejos sinverguenzas

¡Qué tiempos más raros! Están pasando tantas cosas... Lo que más me impresiona no es la guerra de Ucrania en sí, que también por supuesto, sino la ajenidad con la que los pueblos del mundo se la están tomando. Estamos como drogados. Porque vamos a ver, que yo recuerdo la guerra de Irak que también fue una guerra económica pero en la que todas las grandes ciudades del mundo gritaron al unísono no a la guerra. ¿Qué ha pasado con ese grito tan digno que pertenecía a la gente? ¿Cómo hemos podido renunciar a ser quienes somos? ¿Nos hemos vuelto una especie de humanoides sin capacidad de rebelión contra los poderes fácticos? ¿Por qué asumimos esta guerra como algo inevitable e imparable? Estoy seguro que, si todas las ciudades del mundo salieran a las calles, la guerra se paraba. Pero no hay ya ese precioso espíritu colectivo, ni en los pueblos ni en los políticos. Nos hemos quedado sin sensibilidad. Miren, el otro día me puse malo con estas gripes tan raras que hay ahora y tenía fiebre y una tos dolorosa que cada vez que me daba parecía que me estaban pasando por el pecho una sierra. Luego la cogió mi niña chica. Pero nos curamos con el servicio sanitario español. Total, que, aunque haya manifestaciones referentes a la sanidad, me sentí orgulloso de como poníamos remedio a tan terrible gripe. Y entonces pensé, en esos países en guerra, con temperaturas bajo cero, tiraditos en la calle o en sótanos, con el frío y con el ruido de las bombas y con la fiebre y con la tos y sin medicinas. ¡Qué malo es el mundo este por Dios! Pero lo peor a medio plazo, lo descaradamente irresponsable para con nuestros hijos, es que la ruina ecológica que estábamos intentando parar, con la guerra de Ucrania ha sido totalmente aparcada y además que una guerra moderna siempre lleva bajo el brazo el desastre ecológico. Es decir, no solo no paramos el desastre climático, sino que lo aumentamos. Y el pueblo callado, en vez de salir a las calles a pedir paz. Y el colmo es que, para mantenernos al margen, intentan entretenernos con sucesos supuestamente inexplicables en el cielo como que los extraterrestres ya vienen. No caerá esa breva porque las distancias universales están hechas para que no nos molestemos unos a otros. Pero es que yo creo que si vinieran se volvían decepcionados al ver tanta hipocresía. Y otra cosa que nadie ha dicho aún: siempre se dice que a las personas mayores hay que respetarlas porque la edad es un grado. Y que los jóvenes son impulsivos e irresponsables. Pues yo no sé ya que pensar porque el presidente de Estados Unidos, el de Rusia, y el de China, que son los que parten el bacalao, con la edad y la experiencia que tienen no quieren parar la guerra. ¡Vaya unos viejos sinvergüenzas!.

** Abogado