Hemos dicho adiós al invierno oficialmente, aunque ya hace semanas que venía anunciándose la primavera que hoy estrenaremos en el hemisferio norte a las 22.24, hora peninsular. Hoy la noche y el día tendrán la misma duración y a partir de aquí los días se irán alargando; pero la primavera, con todo lo que lleva en sí de renovación, luminosidad y explosiones vitales, no siempre es bienvenida; pregunten si no a los alérgicos y pregúntenme a mí, que no soy alérgica, por las malditas procesionarias de los pinos, que este año son verdadera invasión, temibles enemigas de perros y personas por la toxicidad que se desprende de los pelillos que las recubren. En contraposición a esto, la primavera es la estación que más nos impulsa a salir al campo y tomar contacto con la plenitud de la naturaleza.

Coincide también que hoy se celebra el Día de la Felicidad y la felicidad tiene que ver con el tiempo, la cultura, la educación, las relaciones sociales, el medio ambiente, el nivel de vida y el gobierno. Eso dicen en Bután, cuyo rey inventó el concepto hace cuarenta años y propuso la festividad a la ONU. Que cada cual investigue qué punto o puntos de esos tiene que perfeccionar en su vida para alcanzar la felicidad, sin olvidar al amor, que algunas veces sirve para potenciarlos y otras sólo para estropear a los restantes. No hay más que oír a Romina Power y Al Bano cantando Felicitá, para coincidir con ellos en que se trata de una agradable satisfacción física y espiritual compuesta de cosas pequeñas, tan sencillas que a veces nos pasan inadvertidas. Otros se conforman con que su vida se deslice sin tropiezos ni alteraciones. Ya sabemos que nuestras historias, particulares o colectivas, se componen de altos y bajos, de aciertos y contrariedades y sabemos también que la felicidad no es un estado perpetuo, por mucho que al final de los cuentos coman perdices. Mi padre tenía la costumbre de interrumpir cualquier situación en la que estuviéramos pasándolo bien para decir: «Vamos a ser conscientes del momento tan feliz que estamos viviendo ahora mismo» --simplemente estar juntos, un viaje, un espectáculo, una comida, un paisaje, una conversación divertida...-- «que cuando lleguen los momentos malos, podamos recordar que también los hemos tenido buenos». Es una idea que procuro poner en práctica y obtengo resultados bastante aceptables. Gran parte de nuestra felicidad habita en los recuerdos. * Escritora y académic