La Poesía requiere un día en el que demorarnos para decir Poesía. Vivimos este vértigo en los dientes, una aliteración de citas perdurables masticadas con rudo fervor identitario, pero no enlazadas al ser que nos alcanza con un único norte. Eso es la poesía: un único norte que nos hace avanzar, con la brújula a cuestas, para entender que estamos al sur de los planetas si podemos leer unos pocos versos sólo de vez en cuando. No hace falta más, o quizá sí: también, como la música, nos basta a veces con saber que permanece, que sigue estando ahí, cerca de ese anhelo del tiempo que no tenemos. La poesía es mucho más que una barra en la feria discreta de la noche, ese malditismo de seguir manteniendo la pose juvenil más allá del desgaste de la vida: la poesía es una visión, una manera de atravesar el mundo y también de habitarlo. La predisposición a que toda existencia nos siga sorprendiendo con su nervio interior, en la palpitación de los destellos que hacen que una imagen cotidiana, fulgurante en un paso de peatones, pueda significar creación y también nada. La poesía es además lo oscuro, porque ahí saca la fuerza desde Baudelaire. Precisamente porque la poesía, al contrario que algunas gentes, no está sólo contigo en la salud y en la riqueza; sino que te alumbra, te salva y te protege en la pobreza y en la enfermedad. Si tienes la poesía de tu parte, si tú también estás de parte del poema --en esto, como en todo, la lealtad es un camino de dos direcciones-- ese matrimonio durará con tu respiración sobre el vacío y tu aliento de mundos. La poesía también es amistad: cuántos rostros queridos, cuántos libros, qué hermandad de hombres y mujeres que nos leemos y nos pertenecemos. Siempre tenemos miedo a lo que no entendemos bien, y por eso se aparta, a veces, la poesía. Déjate susurrar, lee un poema como si escucharas tu canción en un idioma extraño: déjate sorprender. El Día de la Poesía también es un poema que sigue estando por escribir en ti.

*Escritor