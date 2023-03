Juego político

Le aseguro querido lector/a que lo de juego en el título de la de hoy no va en sentido irónico o eufemístico. Sencillamente pretende dar fe de la realidad política que, salvando algunas excepciones, experimentamos los ciudadanos en el día a día de las distintas tribunas, ya sean colegiadas o apócrifas, en la que los políticas toman la palabra o mejor que emplear el verbo tomar podríamos utilizar el de despeñar. El verbo se hizo piedra y descalabra entre nosotros. Esa es la política actual en demasiadas ocasiones: piedra va y piedra viene. Por eso lo de juego, pues de divertirse o entretenerse ejercitando la capacidad o destreza de descalabrarse en lo estrictamente personal y/o partidista, es de lo que va la cosa política. El debate ideológico no está ni se le espera. La situación es tal en la discusión parlamentaria cotidiana que algunos esperan a que Ramón Tamames se suba a la tribuna del congreso para deleitarse, sin que sirva de precedente, de un político, independientemente del signo que sea y que trence cierta lógica, razón e ideología democrática, con los pelos desgreñados con que una gran mayoría de los políticos está dejando a lo que se supone que debería ser la política, que no es otra cosa que la actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad. Pero nos encontramos en plena bipolaridad, pues las cuestiones que mayoritariamente afectan a los ciudadanos parecen no ser las que sustancian a esas ideologías que pretende implementar políticas para gobernar o aspirar a gobernar. Este juego de la política es el que tenemos y al que parece que nos estamos acostumbrando. Y lo peor: la política ya no sólo no enamora a los jóvenes, sino que ni siquiera se está tomando como un medio para cambiar la realidad, sino más bien como un juego para que nos cambie la vida a peor.

*Mediador y coach