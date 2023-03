Hoy les voy a proponer un juego en esta columna: lean con atención y averigüen cómo la he escrito. «Unidas Podemos es un partido político que se identifica como feminista y que trabaja en defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de género en diferentes ámbitos. Sin embargo, hay diversas corrientes y opiniones dentro del feminismo, y algunas de ellas pueden ser objeto de crítica. Una de las corrientes del feminismo que ha generado controversia es el llamado ‘feminismo radical’, que se caracteriza por su visión de la sociedad como una estructura patriarcal que oprime a las mujeres y por su defensa de la lucha política y social como medio para transformarla. Unidas Podemos ha sido criticado por su supuesta adopción de postulados del feminismo radical. En concreto, se ha señalado la presencia de figuras públicas vinculadas a esta corriente en la formación, como la filósofa feminista Amelia Valcárcel. Entre las críticas al feminismo radical se encuentra su tendencia a la polarización y la confrontación. Su radicalismo en la lucha contra el patriarcado puede ser una simplificación de la realidad, y deslegitimar otras luchas y demandas legítimas. Además, el feminismo radical es acusado de imponer su ideología de forma autoritaria y de excluir a las mujeres que no comparten sus posturas, especialmente a las que no se identifican como cisgénero o que tienen un enfoque más interseccional del feminismo. En resumen, aunque hay que seguir trabajando en la lucha contra la desigualdad y la opresión de las mujeres, el feminismo radical posee aspectos objeto de crítica, como su tendencia a la polarización y la exclusión de otras posturas del feminismo».

Pues bien, este artículo lo he compuesto con una herramienta de Inteligencia Artificial (IA) a la que le ordené lo siguiente: «escribe un artículo de 1.500 caracteres sobre feminismo y Unidas Podemos». El resultado es un texto limpio, bien estructurado, objetivo, pero carente de estilo personal. Visto esto, ¿la IA será la base de futuros escritos de todo tipo, e incluso orientará la política de gobiernos antidemocráticos? Creo que sí, me temo que sí. Ese es el peligro. *Escritor @ADiazVillasenor