Hablemos de sexo

El 11 del pasado mes de enero, cuando la Ley del ‘Sólo sí es sí ‘había provocado la rebaja de unos cien agresores sexuales, la Sra. Ángela Rodríguez, (alias «Pam»), Secretaria de Estado del Ministerio de Igualdad, en un foro organizado por Podemos (formación política que le ha procurado ocupar el cargo que ostenta y que su Licenciatura de Filosofía le permita ser «diezmileurista»), ya dio un titular permitiéndose bromear con la revisión de las condenas: «De los creadores de las personas van a ir al registro a cambiarse de sexo todas las mañanas, llega... ¡los violadores a la calle!». Supongo que queriendo quitar importancia a los efectos indeseables de la mentada Ley.

Cuando al día de hoy, las reducciones de penas en aplicación de la Ley Orgánica de Garantía integral de la libertad sexual, ascienden a más de 720, y de ellas, al menos 75 son excarcelaciones, según datos recabados por el Consejo General del Poder Judicial, se ve que la broma a gastar por la Secretaria de Igualdad ha de ser de más peso y calado para desviar la atención sobre el daño ocasionado y Pam ha dado el siguiente titular: «Es escandaloso que un 75% de niñas y chicas jóvenes prefieran la penetración a la autoestimulación».

Lo que es escandaloso, «Sra. Pim, Pam, Pum», es que Ud. esté cobrando más de 120.000 € al año por «genitalizar» su cargo.

Lo que es un verdadero escándalo Sra., es que teniendo en sus manos «literalmente», la Ministra Montero y Ud., aprovechar la ocasión de demostrar que entre estímulo y estímulo, trabajan por la Igualdad que invocan, no estén batallando con el Sr. Escrivá para que esa Reforma de las Pensiones que ha adelantado como inminente, sea un real homenaje a esas mujeres que, por nuestra edad, no tuvimos oportunidad de exigir igualdades ni romper techos de cristal. Esas mujeres que en muchos casos tienen que solicitar una pensión de jubilación no contributiva, por no reunir ni los 15 años mínimos de cotización aunque no han parado de trabajar, en casa y fuera de ella. Las que en toda nuestra vida laboral no tenemos ni un proceso de baja médica porque somos de hierro. Las que no tuvimos excedencias por cuidado de hijos porque no podíamos permitírnoslas.

Trabajen en esa Igualdad que les aseguro que no hay mejor orgasmo que una Resolución de Jubilación que premie el trabajo que no nos fue reconocido.

* Abogada laboralista