Semana Santa: música y Pilatos

En vísperas de la Semana Santa me viene a la memoria Fernando Argenta vestido de luto. Hijo del gran director musical, Ataúlfo Argenta, se le homenajeaba en Santander a título póstumo. Echo de menos aquel programa de Fernando, también ya fallecido, con la idea de educar la sensibilidad musical de los niños adulterada por tanto ruido disfrazado de notas musicales. Creo que en Semana Santa debe destacar la música culta. Recuerdo en Londres mi asistencia al concierto, ‘Mesías’ de Händel, aquel Viernes Santo en el Albert Hall. El oratorio en tres actos ocupó toda la mañana. Siempre en Semana Santa me viene a mi memoria auditiva el antiquísimo Coro de Jesús Nazareno y de la Virgen de los Dolores, de Montoro. Son cánticos ‘a capella’. Miserere ancestral de musicalidad polifónica arcaica donde lo religioso se mezcla con lo popular. También recuerdo el tradicional acto de ‘La sentencia de Poncio Pilatos’, organizado por la Centuria Romana Munda de Montilla. Asistí a este importante acto que oí con gran atención. El magistrado emérito del Tribunal Constitucional, Manuel Aragón, impartió una excelente lección de Derecho Procesal sobre ‘La sentencia’ dictada por Pilatos; fue un «delito no religioso sino político». El reo fue condenado «no por blasfemar, sino por sedición». Y añadió: «Testimonio de la injusticia cometida con Jesucristo, pero desde el punto de vista histórico era inevitable; Pilatos renunció a la verdad». Recuerdo que el magistrado se situó en la realidad política de la España de entonces. «Y de hoy. Pilatos, con su relativismo corrompe la verdad, como el populismo y la demagogia».

*Catedrático