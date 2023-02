Carlos Saura: aquella lejana entrevista

Pienso que el verdadero protagonista de la fiesta de los Goya fue Carlos Saura. Lo conocí en la Escuela de Periodismo (octubre de 1953). Estaba matriculado en la especialidad de Fotografía. También estudió en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, donde fue diplomado en dirección. Tenía 25 años. Asistí a la proyección de su primera película con banda sonora, ‘La tarde del domingo’. Fue el plato fuerte de la inauguración del curso 1957/1958. La película mostraba el día festivo de una chacha; cine de humor y hasta con dosis de poesía. Con tal motivo le hice una entrevista para ‘Pueblo’, donde yo hacía practicas desde 1955. Ha pasado mucho tiempo de aquella entrevista cuando aún no era un famoso director de cine. También ha pasado tiempo cuando declaró no hace mucho que «la fotografía se ha democratizado; antes ser fotógrafo era casi como ser Dios». También dijo cosas muy razonables: «No es difícil halagar al público. Lo vemos todos los días en televisión. Se juega demasiado con los sentimientos facilones de la gente (...). Hay una falta de exigencia de calidad. Estamos en un mundo muy superficial. Tanto hablar de feminismo y se permite que la mayor parte de las cosas que vemos en televisión usen a la mujer como objeto (...). Lo único que les reprocho (a las mujeres) es que cometan los mismos errores que los hombres. Pensaba que cuando llegaran al poder iban a ser más suaves. Son peores que los hombres o iguales (...). Empieza a nacer una especie de odio al hombre». Esto no gustó a ese mundo del cine que lo aclamó durante los premios Goya. Carlos Saura ya había fallecido.

