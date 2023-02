Un gobierno que desprotege

El Tribunal Supremo advierte de que «la deslealtad constitucional y el menosprecio a las bases de la convivencia incluso cuando fueran seguidos de un alzamiento público y tumultuario, no necesariamente violento, no serían susceptibles de tratamiento penal», después de la reforma de la sedición, que queda así impune. Y mientras este monumento a la desprotección de las instituciones permanece a la espera de que los independentistas «o tornin a fer» o, -por qué no- se produzca el efecto indeseado y difícilmente reversible de que otros grupos sediciosos, fanatizados y antidemocráticos decidan dar un pulso al sistema, invadir los aeropuertos o el congreso, como en Washington, por la ingente fuerza de la masa pero sin violencia, su autor se retrata otra vez, ahora con jóvenes, para su repetido autobombo, sin caérsele la retocada cara de vergüenza porque un muchachito de ese vídeo tan a pie de calle es hermano de un colaborador de Moncloa, como los ancianitos de la petanca eran directamente del PSOE y los anónimos jóvenes que le preguntaban cosas chulísimas en improvisados encuentros también.

Se desprotege al Estado, su integridad territorial y su seguridad, pues otro de los que a saltos ha agradecido la magnanimidad presidencial ha sido el asaltante del avión patera que ahora salta a sus anchas por Madrid. Y se desprotege a las mujeres víctimas de agresiones sexuales, que siguen desprotegidas mientras los socios se enfrentan a los socialistas, derribados de su caballo como Saulo no por la convicción y el remordimiento, sino por el miedo irrefrenable al batacazo en las urnas, cuando hasta hace bien poco les parecía el disparate una ley pionera y también chulísima. Se desprotege también a los niños no nacidos, batalla irremediablemente perdida que considero con dolor profundísimo la mayor tragedia de los tiempos digamos modernos, aunque a Feijóo le parezca muy bien, que me toca un pie lo que diga Feijóo. No me consuela, entonces, que, en franciscana manera, se proteja al hermano perro o lobo o rata o culebra. Quisquillosa que es una. ** Profesora