La gente de nuestros pueblos preparan los carnavales, fiesta pagana, donde las haya, de entroncada raíz popular, con sus máscaras y juegos de confusión, sus letrillas de mordaz crítica y su naturalidad y colorido por calles y plazas. Sin duda alguna, el personaje por antonomasia de los carnavales cordobeses es el mascarón de burda vestimenta, que se oculta bajo una máscara desagradable y una voz aterciopelada que grita «¡qué torpe que no me conoces!».

Tarde o temprano al mascarón se le termina conociendo; bien por su hechura, por su voz aflautada, por sus ademanes y gestos, por ser lo que no es, o tratar de representar lo que ni se ama ni se siente. El carnaval da mucho juego. La vida es un carnaval y al final del invierno sale el cielo y el infierno. Curiosamente, en medio del Carnaval se encuentra el Miércoles de Ceniza para poner una reflexión a tanto desenfreno de la mentira, la hipocresía y el manejo de las marionetas del teatro carnavalero. Volverá el Domingo de Piñata a desterrar los prejuicios y a vivir la vida loca. Y no cambiamos, preferimos el disfraz a la desnudez sincera de cuerpos forjados en el respeto a ti mismo y al prójimo. Sonaría moralizante, pero gracias al carnaval sobrevive la sociedad y sus instituciones.

Yo no sé, si don Antonio Machado sería mucho de carnaval, pero un febrero se lo llevó y aún sigo meditando frente a su tumba junto a mi hijo Carlos, con quien fuimos a poner flores en Colliure. Me estremece pensar que el legado poético y la inmensa humanidad de Machado queden en el olvido. El poeta escribió que «porque lo esencial carnavalesco no es ponerse careta, sino quitarse la cara. Y no hay nadie tan bien avenido con la suya que no aspire a estrenar otra alguna vez». Sí, don Antonio, por aquí sigue todo igual. El mundo gira y gira, pero sobre sí mismo y poco avanza. Tenemos confianza que un día, el carnaval sea una fiesta de emociones y controversias, pero al día siguiente la realidad se impone y lo que no es, no es. Y regreso a Machado: «La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero». Invito a releer a Juan de Mairena, heterónimo machadiano y a disfrutar del Carnaval y, si usted lo desea, póngase las cenizas, porque polvo somos y en polvo nos convertiremos. Parece ser que hasta de las cenizas del difunto se olvidan en una playa. Qué miserables.

*Historiador y periodista