Se dice que el primer ministerio que tendrá que crear el próximo gobierno PP-VOX será el de la Derogación. Derogación de tanto despropósito que, de manera acelerada, se fue superponiendo uno sobre otro a lo largo de una legislatura o dislatetura que en unos meses se va a ir por fin al guano. Claro que la derogación o derogaciones se producirán siempre que haya tándem con Vox, porque, si no, no contemos con ello, que esa es otra. Al igual que cuando las mayorías de Rajoy, es de prever que Alberto el galaico, por puro conservadurismo conservador, conserve esos despropósitos sanchistas-leninistas tan ocurrentes. Vamos, que de momento ya lo ha dicho, que lo del género y la ‘génera’ no se toca, lo de la memoria histérica tampoco, en lo del sí es sí y el aborto a plazos, etc., ahí está él para sostener a Antonio en lo que guste mandar, que esa es otra. Pero no sólo haría falta aquí, en Carpetovetonia, ese Ministerio de la Derogación, también en la DesUnión Europea, un nuevo Comisariado de la Derogueishon, pero como su ‘Sanchidad’ en unos meses va a presidir el cotarro que lleva el nombre de Europa, la princesa fenicia raptada por Zeus transmutado en toro, pues eso. Que esa es otra. Tiene bemoles que tanta política antimachista y antiheteropatriarcal de este gobierno Frankenstein y otros de allende los Pirineos y el Rin aún no haya caído en la cuenta -para utilizarlo a gusto- de que nuestro dilecto continente se llama como aquella mujer raptada y llevada a Creta montando (con perdón) a un dios travestido en astado y rebosando testosterona por la cornamenta, así como en plan bestialismo, que la violó y le hizo tres criaturas y la casó con Asterión, el rey de la isla, que no era el Camarón precisamente ni cantaba ni nada. Ríete tú de las series turcas. Será por eso que la Europa la ha tomado con el bovino. Con el bovino y con todo lo del campo, que está para despojarlo de agricultores y ganaderos y llenarlo de Zepas y molinos de viento, como si a la izquierda del Padre estuvieran por redactar un nuevo Génesis más ecosostenible. Y sin mascotas. Un Génesis sin costillas de Adán y con cirujanos de lo trans. Que esa es otra.

*Escritor | @ADiazVillasenor