Las palabras del padre Fadi Najjar, sacerdote greco-católico de Alepo, se nos clavan hoy en el alma, ante tanto dolor, ante tanta tragedia: «Once años después de la guerra de Siria, el 90 por ciento de la población que permanece en el país vive bajo el umbral de la pobreza y un 85 por ciento depende totalmente de la ayuda humanitaria. Y ahora, las terribles imágenes de los terremotos, con tantos miles de muertos, en los que descubrimos el rostro de Cristo crucificado». Hoy, en este clima de angustia y de dolor, llega tambien Manos Unidas, con su Campaña contra el Hambre en el mundo, bajo el lema, «Frenar la desigualdad está en tus manos», como argumento para convencernos de que la solución está en cada uno de nosotros y que la doctrina social de la Iglesia y el Evangelio deben estar presentes en nuestra vida y en nuestros actos. Una Campaña que se centra en algunas de la brechas de la desigualdad: Trabajo precario y mal pagado, falta de acceso a la sanidad y a la educación y feminización de la pobreza, ya que ellas son las más pobres y las peor alimentadas. En su Manifiesto 2023, Manos Unidas, la organización de la Iglesia en España para la cooperación al desarrollo en los lugares más empobrecidos y excluidos del planeta, denuncia que «la brecha de desigualdad sigue creciendo en nuestro mundo». Y a continuación, coloca una serie de metas urgentes para paliar el problema del hambre en el mundo: «Que se limen las desigualdades que atentan contra la dignidad humana; que se impulse un desarrollo inclusivo y respetuoso con el medio ambiente; que se favorezca el papel de trabajo como vía de desarrollo personal y familiar; que se pongan en marcha las políticas públicas de inserción, fundamentales en una fiscalidad justa, y se promueva la participación y la democracia». Desde hace décadas, Manos Unidas tiene un compromiso histórico con la fragilidad del ser humano, y de manera especial con la fragilidad de aquellas poblaciones que sufren de forma más severa las consecuencias de la desigualdad. «Invitamos a toda la sociedad a trabajar para hacer que el pan abunde en la mesa de la humanidad, logrando así un mundo donde las personas vivamos libres de pobreza, hambre y desigualdad». El papa Francisco reclama también que «la voz de los que sufren hambre se convierta en rugido capaz de sacudir al mundo, ya que casi mil millones de personas todavía sufren hambre hoy». El Papa advierte que «el cambio debe empezar desde dentro, porque el objetivo de «hambre cero» no se consigue con la mera producción de alimentos, sino que necesita una nueva mentalidad y un nuevo enfoque integral y diseñar sistemas alimentarios que protejan la Tierra y mantengan la dignidad de la persona humana». Junto al hambre, la devastación en Turquía y Siria, los miles de muertos que han ido apareciendo bajo los escombros, las secuelas de una guerra permanente, contemplamos también esa actitud heroica de los obispos, sacerdotes y religiosos, que han permanecido cerca de su pueblo, elevando su clamor convertido en una plegaria empapada de lágrimas: «Con nuestro sufrimiento, descubrimos el rostro de Cristo crucificado, que llora junto a nosotros, con el que vivimos un «vía crucis» y estamos seguros de que a través de nuestro dolor y de los gestos de bondad y misericordia, vamos poco a poco hacia la verdadera Resurrección. Suplicamos a todos los gobernantes que no permanezcan sordos a este grito de la Humanidad. Que hagan cuanto esté de su parte para salvar la paz. Tenemos que crear conciencia de que seguir gastando en armas ensucia el alma, ensucia el corazón, ensucia la humanidad». El pasado viernes, se celebraron las «Cenas de Hambre», -ampliadas ahora a través de las Redes sociales-, como un símbolo y un gesto de solidaridad y ayuda a los hambrientos; iniciándose con una peculiar bendición de la mesa: «Señor, da pan a los que tienen hambre y hambre a los que tienen pan». Contrapunto final: En este mundo, la salvación no existe ni como pasado acabado ni como presente concluido y definitivo, sino exclusivamente como esperanza. ¡Todos, Señor, todos esperamos!