Menos propaganda y más estrategia

Los de Los Pedroches vamos a Fitur con la dehesa, con atardeceres de ensueño junto a una pared de piedra de granito. Vamos a Fitur con nuestro olivar de Sierra Morena y sus mosaicos de huertas, riberas de ríos, molinas, montes de madroño, tomillo, pinos y jara. Vamos a Fitur con nuestras jotas, sí, jotas, en Andalucía, porque es una de nuestras señas de identidad como comarca singular, natural por su geografía, diferenciada por su historia de tierra de frontera, de paso y, al fin, desplazada, pero inmensa y genuina como pocas. Y vamos a Fitur, es cierto que sin el boato de antes, porque lo vemos como una obligada oportunidad para difundir los valores del terruño y del entorno. Repartimos jamón de la DOP Los Pedroches ‘a pachas’ con los vinos de la DO Montilla-Moriles. Y entregamos folletos, y presentamos vídeos. Y sí, nos tomamos unos gin a la anochecida en un local capitalino, satisfechos de que Los Pedroches esté en Madrid aunque sigamos pronunciando el manido adagio que dicta: «Es que no sabemos lo que tenemos».

Y debe ser verdad. Porque se nos pasan todos los trenes de categoría. No sólo los del AVE, que ya solo reclaman algunos. Fitur y sus presentaciones son las antípodas de lo que debería ser un trabajo concienzudo y recio de valoración del territorio con una estrategia definida, no con compromisos obligados de ferias infructuosas. Resulta que esta semana se ha consensuado por fin la candidatura del Paisaje Cultural del Olivar Andaluz a Patrimonio Mundial de la Humanidad y resulta que el olivar de sierra de la comarca de Los Pedroches está fuera de la citada candidatura, que se ha fraguado durante los últimos ocho años. De inmediato, estupefacto llamo a Paco Casero, presidente de la Fundación Savia y uno de los impulsores de la propuesta y me dice que ha costado mucho sacar adelante la candidatura y que nadie de Los Pedroches se ha subido al carro. Están Adamuz, Montoro y Obejo, municipios hermanos en lo tocante al olivar, pero ninguno de la citada comarca. No quiero señalar a nadie porque todos tenemos culpa, el primero yo, que de haber sido consciente de que esta candidatura no era algo genérico, con cobertura para toda la región, habría llamado hace tiempo a Paco Casero. Pero entre los promotores se encuentran también la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía. No hay más preguntas, señoría. Creo que en este olvido, que no es único -y ahora veremos-, alguien nos debe una explicación, aunque me temo que desde el minuto en el que se lean este texto comenzará ese ejercicio tan español que consiste en tirar balones fuera.

Y decía que el error no es único y vuelvo a Fitur. ¿Por qué? Sencillo. Los de Los Pedroches promocionamos nuestra dehesa como el encinar continuo más extenso del mundo, pero este paisaje se quedó fuera hace 20 años de la catalogación como Reserva de la Biosfera de la Unesco Dehesas de Sierra Morena. Increíble pero cierto. Contamos con la red de paredes piedra más extensa del mundo, sí, del mundo, de récord, como la dehesa, pero nos quedamos fuera de la catalogación como patrimonio de la humanidad de los muros de piedra seca. Están, por ejemplo, los de Las Alpujarras pero no las de Los Pedroches. Increíble, pero cierto. Incluso hubo una minicampaña en los medios cuando ya estaba todo perdido. Y ahora lo del olivar, que también lo llevamos a Fitur, y nuestro aceite, que este año se ha salido del mapa en la composición de polifenoles. Y sí, también se ha perdido. Ya no reclamen. Paco Casero dice que el documento está cerrado a cal y canto. Lacrado porque tiempo ha habido.

Nos queda la jota. Sí, la jota. El Gobierno de Aragón lidera una iniciativa que se encuentra en trámite para declarar esta danza como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Algo similar a lo que ya se hizo con el flamenco. Tampoco aparece nada de Los Pedroches en este proceso, en el que sí están las comarcas extremeñas y manchegas. Que alguien llame, por favor. Y menos mal que se consiguió lo de la Reserva Starlight para lo del cielo -gracias Juan Antonio Caballero, cada vez que miro me acuerdo de ti-. Pero imaginemos por un momento que hubiéramos podido ir a Fitur con cuatro declaraciones de la Unesco ciertas y catalogadas, reflejadas en nuestra cartelería. Dehesas, olivares, arquitectura popular y danza con sello internacional. Es obvio que nadie se ha enterado de lo que vale un simple logotipo. Entonces sí podríamos decir: «Sabemos, y saben, lo que tenemos». Sin embargo, y de momento, en el AVE sólo viajan folletos con simples escudos municipales, sin más avales. Ah, y en TVE tenemos una serie supuestamente ambientada en Los Pedroches en la que el jamón es de la competencia. Vean el capítulo 20 de ‘La Promesa’. «Envíele un jamón de Jabugo, dice la protagonista». Y se queda tan pancha. Será porque no ha visitado nuestro ‘stand’ de Fitur. Ella se ha perdido el jamón y nosotros todo lo demás.

* Periodista