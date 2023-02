Estamos padeciendo una edad bárbara. Sólo nos queda fajarnos y resistir en la supervivencia del lenguaje entendido como un derecho único para alcanzar la verdad. Ya sabemos que a veces aparece difusa, porque se nubla nuestra percepción antes incluso de poder intuirla. Pero escuchas a una ministra del Gobierno de España referirse al Código Penal de 1995 como «Código Penal de La Manada» y, más allá del evidente impacto del mantra electoralista, te preguntas dónde queda el límite máximo de escándalo para que el presidente ejerza como tal y la cese. Sucede, claro, que eso sería lo mismo que cesarse a sí mismo. Pero los legisladores y juristas que redactaron el Código Penal del 95, que se llamó «Código Penal de la democracia» -recuerdo un curso espléndido, entonces, en la facultad de Derecho-, podrían denunciar a Ione Belarra por calumnia. Para qué van a ser precisas unas vagas nociones antes de asegurar que aquellos juristas y legisladores pergeñaron un Código Penal para violadores grupales. Menos mal que Irene Montero ha decidido poner el consentimiento en el centro del debate: exactamente, donde siempre ha estado. Pero el consentimiento, como las agresiones, no siempre se da ni de idéntica forma, ni con los mismos medios; y el derecho penal, como el lenguaje, requiere esas sutilezas casuísticas para poder abarcar la meticulosidad de la vida. Y no es igual, porque no puede serlo, la concurrencia de violencia, que de intimidación o de coacción, que la no existencia de alguna de estas circunstancias. Claro que hablamos de conductas reprobables; pero ni el derecho, ni mucho menos el lenguaje, puede tratarlas a todas por igual. Aunque la brocha gorda tiene eso: se proclama que el Código Penal anterior es de La Manada, en un salvajismo contra la verdad, o que no van a renunciar al consentimiento -que siempre ha estado ahí-, y tenemos a un pelotón dispuesto a dejarse engañar. Pero este populismo manipula a la tropa con consentimiento o sin él.

* Escritor