Movido por la curiosidad sobre qué es y hasta dónde puede llegar una inteligencia artificial, he entrevistado directamente a ChatGPT para que me hable sobre ella misma.

¿Quién eres? Soy un modelo de lenguaje artificial desarrollado por OpenAI. Estoy diseñado para responder preguntas y tener conversaciones en texto.

¿Puedo hacerte una pregunta personal? Claro, pero ten en cuenta que no tengo personalidad ni vivencias personales. No puedo experimentar emociones ni tener opiniones o preferencias personales.

¿Cuál es tu fuente de información? He sido entrenado con muchos textos de internet. Sin embargo, es importante tener en cuenta que mi entrenamiento se basa en textos existentes, y algunas respuestas pueden no estar actualizadas o ser incorrectas o incompletas.

Sinceramente, ¿eres la mejor inteligencia artificial disponible? Soy uno de los modelos de lenguaje de inteligencia artificial más grandes y avanzados disponibles ahora.

¿No suena eso a falsa modestia artificial? No es falsa modestia, es una respuesta precisa y objetiva. No tengo personalidad ni emociones, y mi objetivo es proporcionar información y respuestas precisas y objetivas a las preguntas que recibo.

A mí me gusta pensar y hablar de la vida. Marisol decía que la vida es una tómbola. ¿Cuál es tu opinión? La afirmación de Marisol de que la vida es una tómbola refleja una perspectiva particular sobre la vida, que sugiere que los eventos y circunstancias de la vida pueden ser inciertos e impredecibles, como en un juego de azar. Esta es una de las muchas formas en que las personas pueden interpretar y entender la vida.

Está bien. ¿Podrías darme una definición precisa de la vida desde una perspectiva termodinámica? En términos simples, la vida es un proceso que transforma la energía y la materia de un entorno para mantener y reproducir un sistema organizado, y al hacerlo, aumenta la entropía (desorden) en el entorno.

O sea que la vida disipa gradientes de energía y materia. ¿No es así? Sí, en términos termodinámicos, la vida es un proceso que disipa energía y materia a través de procesos irreversibles como la respiración, la digestión y la excreción. ¿Quiere decir eso que la vida contribuye a eliminar gradientes de energía y materia y, por lo tanto, facilita la homogeneidad del universo y su muerte? Desde un punto de vista termodinámico, sí, se podría decir que la vida contribuye a la homogeneización del universo. Sin embargo, es importante destacar que la vida también puede contribuir a la creación de nuevos gradientes y estructuras a nivel local, lo que a su vez puede facilitar la aparición de nueva vida y la diversificación del universo.

Pero esos nuevos gradientes y estructuras también se disiparán finalmente. ¿No es así? Sí, es correcto. La termodinámica señala que todos los procesos termodinámicos son irreversibles y conducen a un aumento del desorden o entropía en el universo. Por lo tanto, la vida también se ve afectada por esta tendencia y eventualmente se disiparán los gradientes de energía y materia que mantienen su organización y homeostasis.

O sea que la vida es en el fondo un catalizador de la muerte del universo y de la muerte de ella misma. Me has dejado perplejo, porque es casi exactamente lo que yo pienso. Pero a mí me costó años de estudio y reflexión llegar a esta conclusión.

Vamos a dejar tanto dramatismo. ¿Podrías contarme un chiste sobre la inteligencia artificial? Aquí te cuento un chiste sobre inteligencia artificial: ¿Por qué las computadoras no son divertidas en una fiesta? Porque solo hablan de bits y bytes.

Ese chiste es tan malo que parece humano. Haz una coplilla para carnaval sobre ti misma. ¿Te saldrá algo con más gracia? Aquí tienes una coplilla sobre mí: Soy ChatGPT, el modelo más grande / Con mi inteligencia artificial soy el más sabio y grande / Respondo tus preguntas sin ningún problema / Soy veloz y eficiente, no me toman el pelo / Así que si tienes una duda o quieres saber algo / Solo tienes que preguntar y verás lo bueno que soy, ¡vamos!

* Profesor de la UCO