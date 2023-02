Cuántas veces pienso lo poco agradecidos que estamos a la vida que tenemos, y a todas las oportunidades que se nos brindan cada jornada a nuestro paso. Perdemos la calma con quien se cuela en la caja del supermercado o se salta el semáforo. Abandonamos la compostura si el empleado o profesional de turno no nos atiende en el plazo y forma que estimamos nos merecemos, si los mayores no van a nuestro ritmo o nuestros hijos no atienden todas nuestras peticiones, si se demora la respuesta a nuestra solicitud o el café que no estaba tan caliente como queríamos.

Pero si les digo la verdad, yo «me tiento la ropa» cuando a través de las imágenes de la pequeña pantalla soy testigo en directo de la desgracia y el dolor infinito que provocan la muerte y la destrucción, ya sean causadas por fenómenos naturales como el terremoto de Turquía y Siria, con su reguero interminable de víctimas y heridos, de testimonios heroicos y solidaridades. O bien sean causados por el odio ciego de poder y avaricia que se esconde tras la guerra de una Ucrania mártir del imperialismo ruso. O cuando la pobreza machaca a 800 millones de personas que no han tenido la misma suerte que otros. Parece que nuestros males cotidianos son menores y más relativos de lo que pensamos. Sí, ya sé cómo está el panorama. Preferirán que les cuente de esa España que construye trenes que no caben en los túneles, o que modifica sus leyes para privilegiar a violadores, sediciosos y malversadores, encima en nombre de personas como usted o como yo. Tenemos mucho año por delante aún, y sin dejar de sonrojarme ante tanto estropicio, sin renunciar a mi libertad ni a las exigencias de una vida ética de libertad, justicia y verdad, me quedo con las oportunidades, con mi metro cuadrado, ese que depende básicamente del esfuerzo y calor que ponga en él. Si el mago de la lámpara de Aladino le preguntara a miles de millones de seres humanos por sus tres deseos, seguro que muchos les dirían: comer tres veces al día, darse una ducha de agua caliente y ver crecer a sus hijos. Pienso en todo lo que me rodea y lo bien que nos trata la vida. Sí, a pesar del IPC, de las estadísticas del paro y de todos esos ajetreos, entretenimientos y estropicios que les decía. Y esto se lo comenta un abogado de trinchera, un obrero que toca tierra y convive a diario con los problemas de muchísimas personas y situaciones injustas. Tiéntese la ropa. Vivimos mucho mejor que hace 50 o 100 años, con muchas más comodidades y avances de la ciencia y de la medicina que nos permiten mejor calidad de vida. Y vivimos mejor que en la mayoría de zonas de este planeta, aunque sean los tiempos de las depresiones, los ansiolíticos y los suicidios de quienes tiran la toalla, de quienes se sienten en un pozo sin salida. No tiremos por la borda ni el bienestar que tenemos, ni la paz y libertad que disfrutamos y que tanto trabajo nos ha costado conquistar. Busquemos nuestro equilibrio y lo que de verdad importa. Gracias por lo que soy, por lo que tengo, por lo que recibo, por la oportunidad de aprender cada mañana, de conocer nuevas experiencias y personas, por la gente que me rodea, por usted que lee estas líneas. El agradecimiento no es un gesto puntual, sino una actitud de vida. Vivir agradecidos no implica no ser exigentes, sino valorar y darnos cuenta de lo mucho que tenemos. El agradecimiento es la memoria del corazón. ** Abogado y mediador