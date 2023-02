Pitillos para los detenidos

Por lo general, el tabaco es malo. Pero por lo criminal... es bueno cuando estas encerrado. Por supuesto, no es esta columna un intento de apología del consumo. Sin embargo, hay situaciones en la vida que lo malo es puntualmente, si no bueno, al menos, comprensible. Porque nada en esta vida es más malo que perder la libertad siendo presunto inocente. Que sí, que cuando la gente oye esto, piensa en delitos terribles donde cualquier medida castigadora es poca. Pero tengan en cuenta que el 99% de los delitos son casi perdonables si no en el acto, sí que con el tiempo. Pues por este tipo de delitos, las personas pueden estar hasta 72 horas encerradas. Y tengan en cuenta que los calabozos policiales son auténticas mazmorras de otros tiempos. En España, las celdas de las prisiones son mucho más cuidadosas con los derechos humanos que los calabozos policiales. Pues bien, no se imaginan ustedes cómo los detenidos echan de menos unas caladas. A veces y algunos, tanto como la libertad. Por tanto, echar un pitillo durante el encierro me gustaría que fuese un derecho. Y es que todo progresa en el sistema penal en España excepto los derechos del detenido, que permanecen inalterados desde hace siglos. Las celdas siguen siendo mazmorras en sótanos de comisarías y si tienes que llevarle al familiar una chaqueta para no pasar frío, dependes de la humanidad del policía que toca. Y ya, lo último que pretende ser un avance, ha sido un retraso: antes les podías llevar bocadillos de tortilla o de filetes de lomo con rodajas de tomate y mahonesa calentitos, pero ahora, las bandejas vienen directamente del Ministerio del Interior con comida que parece de plástico. Dicen que es por la cosa de la seguridad por si los bocadillos guardan algo. Pero eso es tan fácil como abrir el bocadillo y mirarlo a ver qué tiene, que no creo yo que para eso haya que llamar a Macgyver. Pero, claro, eso es una molestia. Y a cambio de eso, la de fondos que salen de los impuestos con las dichosas bandejas que la mayoría de los detenidos ni siquiera prueban porque saben a cable quemado. Es verdad que hay muchos policías enrollados que acceden a las peticiones de los familiares. Pero la digna situación de una persona privada de libertad no puede depender del estado de ánimo de un policía o de su nivel de conciencia social. Así que como sé que las bandejas de comida plastificada para robots no van a cambiar, ni tampoco las mantas gastadas y mal olientes de los calabozos que más que quitar el frío te pegan la sarna, por favor, a los detenidos, aparte de la primera llamada, hay que cederles diez minutos de cortesía durante la detención, para sacarles a una salita vigilada y que el que quiera se pueda fumar un cigarro. De verdad os digo, ustedes no saben cómo fuman cuando salen, que parece que el tabaco es vida. Pero no es eso. Es que el humo del tabaco que tragas cuando estás encerrado te recuerda que sigues siendo un ser humano.

*Abogado