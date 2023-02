Generación muda

Probablemente los que pertenecemos a la generación denominada baby boomers jamás se nos hubiera pasado por el caletre cuestionar el valor que tiene una conversación en tiempo real, o lo que los entendidos llaman síncrona. Entre otras cosas, porque nuestro cerebro está pensado precisamente para intercambiar información desde la instantaneidad, pues si para algo está consagrada esa masa de neuronas y circunvoluciones es para ser el instrumento que tenemos las almas para fabricar ideas y pensamientos. Y no como último fin, sino para transmitirlos, intercambiarlos y contrastarlos con otras personas simultáneamente pues si de algo estamos ávidos los seres humanos es de orientación, esclarecimiento, consejo..., en definitiva, de ejercitar de la manera más expedita, eficaz y eficiente esa comunicación que lucha contra el tiempo en la resolución de cuestiones o en la transmisión de conocimiento. De hecho, para los que somos boomers el invento del teléfono nos ha dado la oportunidad a fecha de hoy de seguir disfrutando de una buena conversación, cuando la circunstancia no permite hacerlo cara a cara.

Esto de realizar una llamada por teléfono, según un reciente estudio realizado en los Estados Unidos, y extrapolable a nuestro país, en un 81 % de los jóvenes pertenecientes a la generación millennials les provoca ansiedad. Por supuesto, aunque no es su opción preferente, los jóvenes tienen la capacidad de comunicarse en tiempo real, pero el hecho de que no lo hagan de manera sistemática y prefieran hacerlo, por ejemplo, guasapeando es obvio que hace que cada vez tengan más dificultad para desenvolverse en público y en vivo. Y eso les genera inseguridades que pueden derivar en ansiedad. Al final, no está sólo en juego la comunicación, sino la calidad humana de las relaciones sociales, factor por otra parte crucial para el progreso ético humano.

*Mediador y coach