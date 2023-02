Vas andando por la calle Cruz Conde y escuchas que por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. Más o menos la vida. Es un descubrimiento: Julio Iglesias no vive en Miami, tampoco en Punta Cana, con su propio aeropuerto, sino que se camufla entre nosotros, con una voz que narra toda la tristeza de vivir. Pero también una ética nueva de la supervivencia, una especie de fuerza que se eleva sin poder eludir esa piel del recuerdo. Escuchas: «Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Mas, ese tiempo que perdí, ha de servirme alguna vez: cuando se cure bien mi herida». Danny Daniel sigue peleando por recuperar la letra de la canción, porque aduce que Julio Iglesias la lanzó en España sin su permiso. No vamos a entrar en el litigio, complejo como tantos; pero sí que sabemos que ‘Strangers In The Night’, esa melodía sobrecogedora en la intimidad solitaria de cualquier noche del mundo, compuesta por Bert Kaempfert y con letra de Eddy Snyder y Charles Singleton, debe todo su cuerpo a Frank Sinatra, a quien no le gustaba, hasta que la habitó. Quiero decir con esto que la letra es el traje, y es la mujer y el hombre, con su cuerpo de voz, quienes lo ocupan. Por eso ‘Por el amor de una mujer’ tiene el cuerpo y la voz de Julio Iglesias, y todo me parece como un sueño, aunque prometa no acodarme nunca del ayer, en la calle Cruz Conde, cerca de Correos, al descubrir que Julio se ha venido a Córdoba a vivir. Pero no es Julio, claro, sino Toni Rivas, que nos canta en la calle para levantarnos la mirada. Vas sumido dentro de caídas presentes y pasadas, con manos que acarician el lenguaje secreto de las flores del cielo, vas pensando en la vida y la ves reflejada en todos esos rostros que te cruzas una mañana fría y luminosa. Aunque de pronto escuchas eso de que hoy me siento triste, pero pronto cantaré, y comprendes de pronto que lo más hermoso de la vida es siempre lo que tienes por delante.

*Escritor